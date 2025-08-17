El futuro de David De Gea...¿de vuelta en Mánchester?

David De Gea salió del Manchester United en 2023 cuando, tras meses de negociaciones en las que el club le pedía que se bajara el sueldo, el contrato del guardameta expiró. Sin embargo, desde Inglaterra apuntan que su carrera con los Red Devils podría no haber terminado, ya que The Sun informa que los mancunianos estarían explorando las opciones de un posible regreso del español. El mismo diario afirma que ya se habrían producido llamadas para conocer la viabilidad del movimiento, luego de que De Gea tuviera una buena actuación en un amistoso contra su ex equipo.

Un año sin jugar

El canterano del Atlético de Madrid pasó más de un año sin equipo luego de su salida de Old Trafford. Aunque diversos clubes como Real Betis, Newcastle o Nottingham Forest se interesaron en sus servicios, el portero madrileño decidió rechazar todas las ofertas. No fue hasta 2024 cuando, un mes antes de comenzar la temporada, De Gea decidió unirse a la Fiorentina para relanzar su carrera.

Su rendimiento en Italia

Por la información que llega de Inglaterra, parece que su rendimiento como guardameta viola no ha pasado desapercibido. Con 35 encuentros disputados en la pasada edición de la Serie A, acumuló hasta 11 porterías a cero y encajó un total de 38 tantos, y ha destacado con un porcentaje de paradas del 72,8%. De todas formas, lo que habría prendido la llama de los rumores habría sido el amistoso que enfrentó a italianos e ingleses en esta pretemporada, así como algunos mensajes de De Gea en redes sociales.

De Gea está viviendo un momento difícil en el United. / EFE

Antes del partido, el español recibió un homenaje por su etapa en el Manchester United, y publicó una imagen en Instagram en la que escribió lo siguiente:

Un momento mágico para mí y mi familia al regresar a Old Trafford, mi hogar.

Desde el fondo de mi corazón, quiero agradecerles el recibimiento, todo el cariño que me mostraron.

A la afición que siempre estuvo conmigo durante mi tiempo en este club. Puede que nuestros caminos se vuelvan a cruzar.