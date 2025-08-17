El Newcastle refuerza su ataque con Jacob Ramsey

El Newcastle no está teniendo un mercado fácil. Con muchos futbolistas que han rechazado al club en su intento de incorporarlos, las Urracas tenían pendiente fichar algún jugador de ataque que diera variantes a Eddie Howe para la temporada que ya ha comenzado. Y eso han hecho. Jacob Ramsey llega al equipo blanquinegro procedente del Aston Villa en una operación que se ha cerrado en 45 millones de euros para los de Villa Park.

El perfil del jugador

El internacional sub-21 con Inglaterra es un mediocentro ofensivo que puede actuar como interior o extremo izquierdo. Canterano del conjunto entrenado por Unai Emery, el futbolista de 24 años debutó en la Premier League en 2020, temporada en la que se asentó en el primer equipo llegando a disputar 22 encuentros. En sus primeras campañas, Ramsey destacó por su capacidad goleadora y su polivalencia tanto en el frente ofensivo como en el centro del campo.

Jacob Ramsey / Newcastle United FC

El mercado del Newcastle

Sin embargo, el fichaje de Ramsey no llena el vacío que parece que dejará Isak, quien se niega a vestir la camiseta del Newcastle en su voluntad de marcharse. En esa demarcación, los ingleses tienen otros nombres en la lista de candidatos. Una de ellas es Samu Aghehowa, delantero español del FC Porto que está brillando en la liga portuguesa, por el que estarían pidiendo unos 80 millones de euros. Otra es Kolo Muani, jugador del PSG que gusta a la dirección deportiva pero que parece que volverá a la Juventus traspasado después de estar cedido allí el curso pasado.

En el apartado de las opciones perdidas, el que más destaca es Benjamin Sesko. El esloveno fue el objetivo número uno del club una vez desapareció la oportunidad de fichar a Hugo Ekitiké, y las negociaciones avanzaban en camino hacia cerrar la operación. No obstante, el interés del Manchester United creció hasta el punto de lanzarse a por el traspaso del ariete del RB Leipzig, lográndolo por una cifra que superó los 75 millones.