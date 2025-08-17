Liverpool vende por 30 millones con solo tres partidos en Premier League

El Liverpool es el equipo más activo este mercado de fichajes. Aunque sus incorporaciones están dando mucho para hablar, sus ventas están casi a la altura. El siguiente futbolista que va a abandonar Anfield es Ben Doak. El extremo escocés va a incorporarse al Bournemouth por 30 millones de euros.

Participación en el primer equipo

El escocés llegó a la cantera del Liverpool en la temporada 2022/23, misma en la que tuvo sus primeros minutos en el equipo de Jurgen Klopp con tan solo 17 años. Desde su debut fue teniendo oportunidades esporádicas, aunque muy limitadas por sus lesiones. A su temprana edad ya se ha perdido 62 partidos por baja médica. Es uno de los jugadores en los que más confianza había depositada en Anfield, pero solo ha podido disputar 10 partidos con el primer equipo, 4 de Europa League, 3 de Premier League y 3 de copa.

La pasada campaña estuvo cedido en el Middlesbrough de Championship. En su paso por la segunda categoría del fútbol inglés logró participar en 10 goles en 24 partidos.

Ben Doak, jugador del Liverpool FC / Instagram

Encaje en el Bournemouth

Con apenas 37 minutos en Premier League no va a tener un hueco asegurado en la plantilla, pero el importante desembolse económico que ha supuesto su fichaje, pone presión para que acabe teniendo un rol importante en el equipo. Iraola ha sufrido la marcha de varios jugadores importantes este mercado, pero todavía tiene a su jugador con el valor más alto, Semenyo. El ganes ocupa la misma posición que Ben Doak y no su rendimiento no da ninguna razón para que no juegue todos los minutos. En la primera jornada de liga ya ha marcado dos goles al actual campeón de la competición. El escocés tendrá que rendir a gran nivel para poco a poco ir ganándose la participación.

Ventas del Liverpool

El Liverpool ha ingresado 196 millones de euros con la venta de siete futbolistas. El traspaso más caro ha sido Luis Díaz al Bayern por 70 millones de euros, seguido de Darwin Nuñez por 53 millones. El canterano Jarell Quansah también ha supuesto un ingreso importante para el club, ha firmado por el Bayer Leverkusen por 35 millones. Otras ventas menos importantes han sido Tyler Morton 15 millones, Kelleher, 20 millones y Nat Phillips, 3,5 millones.