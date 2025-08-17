Nick Woltemade se queda en el Stuttgart

En las últimas horas, el VfB Stuttgart ha puesto punto final a uno de los culebrones del verano: Nick Woltemade se quedará en el club germano. Aunque su nombre ha sido objeto de interés durante semanas, el delantero no cambiará de aires por el momento.

Woltemade celebrando un gol / EFE

Stuttgart dice 'no' al Bayern

Como hemos comentado, el director deportivo del Stuttgart ha sido tajante: "No hay novedades. Nick se quedará después del verano y continuará su camino con nosotros. Lo hemos comunicado de forma clara e inequívoca", declaró con contundencia.

En la misma línea, el presidente Alexander Wehrle afirmó que "no queremos venderlo. La situación no ha cambiado". Eso sí, solo podrían replantearse la situación si reciben una oferta "extraordinaria".

Nick Woltemade celebrando con la selección alemana Sub-21 / EFE

Intentonas por Woltemade

El Bayern de Múnich ha intentado, al menos, dos veces acometer su fichaje. En la primera, llegaron a ofrecer 40 millones de euros más 5 millones en variables. La segunda fue una propuesta algo más elevada, aunque insuficiente para convencer al Stuttgart.

Gol de cabeza de Nick Woltemade contra Francia Sub-21 / EFE

El equipo de Nick Woltemade solo consideraría negociar por él si recibiera una oferta en torno a los 65–80 millones de euros. Además, el entrenador Sebastian Hoeneß siempre se ha mostrado confiado en que el delantero continuará en el Stuttgart, ya que no hay ningún indicio de que quiera dejar el club.

¿Se retira el Bayern de la puja?

Mientras algunos medios señalan que el interés por el delantero sigue estando vivo en la cúpula del Bayern, otros afirman que el fichaje actualmente se encuentra prácticamente caído.