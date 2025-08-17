El sustituto de Savinho se encuentra en el Real Madrid

El conjunto de Manchester sigue reforzándose a golpe de talonario. Este año, tan solo ha ganado la FA Community Shield, sin levantar ningún título mayor, algo que no ocurría desde que llegó al club Pep Guardiola en la temporada 2016-2017. Con estos resultados, el técnico piensa en una reestructuración ofensiva, lo que lleva al club a intentar vender a Savinho para financiar el fichaje de Rodrygo Goes.

Rodrygo, delantero del Real Madrid, está en la agenda del Manchester City. / Mariscal / EFE

Una plantilla extensa

Como ya ha advertido Pep, la actual capacidad de la plantilla es demasiado grande, algo que no es saludable, ya que hay varios jugadores sin presencia habitual, como Savinho, cuya continuidad en la ciudad de Manchester es una duda.

Rodrygo Goes lamenta una ocasión fallada durante un partido contra el Mallorca / Alberto Estevez / EFE

Salida de Savinho

En cuanto a esta salida, el club que más cerca se encuentra de llegar a un acuerdo es el Tottenham Hotspur. El club londinense habría ofrecido 50 millones de libras, aunque el City quiere conseguir más. Si se da esta venta, el conjunto citizen desbloquearía los recursos suficientes como para acometer la operación de Rodrygo.

Interés primordial en Rodrygo

Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, para el City, Rodrygo Goes es el objetivo soñado. Por su parte, el Real Madrid cifra su salida en torno a los 100 millones de euros. Rodrygo, a sus 24 años, es un futbolista con amplia experiencia europea, que ha tenido un papel importante en el conjunto merengue y que su llegada sería beneficiosa para el esquema ofensivo citizen.