El sustituto de Savinho se encuentra en el Real Madrid
El entrenador catalán, tras la cesión de Grealish, prefiere darle salida al extremo brasileño para dar un salto de calidad en las bandas
El conjunto de Manchester sigue reforzándose a golpe de talonario. Este año, tan solo ha ganado la FA Community Shield, sin levantar ningún título mayor, algo que no ocurría desde que llegó al club Pep Guardiola en la temporada 2016-2017. Con estos resultados, el técnico piensa en una reestructuración ofensiva, lo que lleva al club a intentar vender a Savinho para financiar el fichaje de Rodrygo Goes.
Una plantilla extensa
Como ya ha advertido Pep, la actual capacidad de la plantilla es demasiado grande, algo que no es saludable, ya que hay varios jugadores sin presencia habitual, como Savinho, cuya continuidad en la ciudad de Manchester es una duda.
Salida de Savinho
En cuanto a esta salida, el club que más cerca se encuentra de llegar a un acuerdo es el Tottenham Hotspur. El club londinense habría ofrecido 50 millones de libras, aunque el City quiere conseguir más. Si se da esta venta, el conjunto citizen desbloquearía los recursos suficientes como para acometer la operación de Rodrygo.
Interés primordial en Rodrygo
Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, para el City, Rodrygo Goes es el objetivo soñado. Por su parte, el Real Madrid cifra su salida en torno a los 100 millones de euros. Rodrygo, a sus 24 años, es un futbolista con amplia experiencia europea, que ha tenido un papel importante en el conjunto merengue y que su llegada sería beneficiosa para el esquema ofensivo citizen.
- Acelerón esperado por el fichaje de Umar Sadiq
- Así hemos vivido el Valencia - Real Sociedad
- Valencia - Real Sociedad: Alineaciones probables
- El Rayo, interesado en otro canterano del Valencia
- Adiós a los mosquitos en la habitación: el vaso que debes colocar al lado de la ventana para evitar que entren
- Un competitivo Valencia no pasa del empate ante la Real
- Contratiempo con Dimitrievski
- Baja importante de la Real Sociedad para enfrentarse al Valencia