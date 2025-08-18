El Betis, interesado en Arkadiusz Milik

El Real Betis, que se estrena esta noche en la temporada 2025/26 con una visita al recién ascendido Elche, sigue estudiando el mercado con el fin de construir una plantilla competitiva capaz de hacer un buen papel tanto en LaLiga como en la Europa League. El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini no da por cerrada su plantilla y tantea el mercado en busca de un atacante, consciente de la dificultad del efectuar el deseado regreso de Antony. Para ello, la dirección deportiva andaluza se ha fijado en Arkadiusz Milik.

El delantero polaco milita actualmente en la Juventus, a la que llegó en 2023 en propiedad procedente del Olympique de Marsella. En la temporada previa, el ariete ya había vestido la camiseta 'bianconera' en forma de cesión. En la 'Vecchia Signora' , la temporada pasada apenas pudo contar para Tudor a causa de varias dolencias, pero el club le ha dado un voto de confianza. Así lo desmostró recientemente cuando extendió su vinculación por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027.

Experiencia y gol

En Milik, el Betis busca un goleador consolidado en la élite, que sea capaz de darle un salto de calidad a la parcela ofensiva del Benito Villamarín. Por el momento, de las ocho incorporaciones que ha efectuado el conjunto verdiblanco en este mercado de fichajes, solo dos de ellas son de perfil ofensivo: Rodrigo Riquelme, que puede desenvolverse como interior y como mediapunta, y Gonzalo Petit, un prometedor ariete uruguayo que ha sido cedido al Mirándés para ganar experiencia y sumar minutos en el segundo escalón del fútbol español.

Ha sido el periodista turco Ekrem Konur quien ha dado a conocer el interés del club sevillano en el delantero polaco. Por el momento se desconoce si ha habido contacto entre el Betis y la Juventus, ya que la información es que la entidad andaluza tan solo ha mostrado interés por la llegada de Arkadiusz Milik como cedido. El experimientado delantero llegaría a Sevilla para convertirse en la referencia ofensiva del equipo verdiblanco tras la marcha de Borja Iglesias al Celta de Vigo.

Sin duda, la llegada de Milik sería una gran noticia para el ataque verdiblanco. El internacional con Polonia tiene experiencia en clubes europeos como el Ajax, el Olympique de Marsella o el Napoli, con quien firmó sus mejores registros entre 2016 y 2022. Con el equipo partenopeo, el delantero disputó 122 partidos, en los que anotó 48 tantos y repartió 5 asistencias.

Las lesiones, un contratiempo

La única traba que podría tener la posible llegada de Milik al Real Betis sería su condición física. El delantero polaco no participó en ningún encuentro de la Juventus la temporada pasada. El ex del Marsella encadenó varias lesiones de forma seguida que le alejaron de los terrenos de juego durante prácticamente todo el año. Entre junio y enero, Arkadiusz sufrió una lesión grave de rodilla. Pero cuando superó esta, fueron los problemas musculares los que lo persiguieron durante toda la campaña.