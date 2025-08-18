Se acabó el culebrón: 'Cuti' Romero renueva con el Tottenham

El culebrón 'Cuti' Romero ha terminado de manera definitiva. Ya parecía estar clara su continuidad cuando Thomas Frank le nombró capitán del equipo la semana pasada, pero el anuncio de hoy lo confirma. El defensor argentino ha renovado con el Tottenham y ha firmado un nuevo contrato de larga duración para seguir siendo el líder de la zaga del conjunto inglés, aunque aún no han hecho público por cuántas temporadas.

Aunque la opción de que el campeón del mundo en 2022 se quedara en los Spurs era bastante alta, la decisión de alargar su contrato puede sorprender algo más. Y es que, a principios del mes de julio, la información que salía era que el defensor habría rechazado una propuesta de renovación del club que le convertía en el mejor pagado de la plantilla. Sin embargo, parece que la situación ha cambiado en cuestión de semanas.

El sueño del Atlético

Desde principio del verano, Romero fue el favorito del Atlético de Madrid en su voluntad de incorporar un central de talla mundial. Sin embargo, las pretensiones del Tottenham y las siempre difíciles negociaciones con Daniel Levy hicieron que los rojiblancos se despidieran de su sueño. En vez de pagar los 70 millones de euros que pedían desde Inglaterra, los colchoneros fueron a por una opción 'low-cost' con el fichaje de Dávid Hancko, que no superó los 30 millones.

Comunicado del club

El Tottenham ha publicado un comunicado en la página web del club para anunciar la operación:

Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de largo plazo con el club.

Nombrado capitán por Thomas Frank antes de la Supercopa de la UEFA a principios de este mes, el jugador de 27 años ha disputado un total de 126 partidos con nuestros colores hasta la fecha, marcando ocho goles.

Capitán de los últimos cuatro partidos de nuestra trayectoria hacia la gloria europea la temporada pasada, «Cuti» jugó un papel fundamental en nuestro éxito en la UEFA Europa League y se alzó con el premio al Jugador de la Temporada de la competición. Fue nombrado Jugador del Partido en la final y también se ganó un puesto en el Equipo de la Temporada de la UEFA Europa League 2024/25 junto a sus compañeros Guglielmo Vicario, Pedro Porro y Dominic Solanke.