El Espanyol quiere fichar en la Premier League

El Espanyol logró su primera victoria de la temporada tras remontar al Atlético de Madrid. A pesar de la buena imagen del equipo, Manolo González sigue recalando que se todavía se necesitan más incorporaciones. Mike Tresor es una opción que gusta al equipo catalán. El belga pertenece al Burnley, club "hermano" del Espanyol con la nueva propiedad por lo que su traspaso no sería excesivamente complicado. Llegaría en forma de cesión, cubriendo el conjunto inglés parte del sueldo.

Rendimiento del jugador

Mike Tresor solo ha podido disputar un partido esta temporada por una lesión de larga duración. Aunque su rendimiento en el Burnley no ha sido el esperado, cero goles en dos temporadas, fue nombrado mejor jugador de la liga belga cuando jugaba en el Genk. Esa campaña marcó 8 goles y repartió 21 asistencias.

Encaje en el Espanyol

La prioridad del club es firmar a un central y a un pivote, aunque Manolo González ve con buenos ojos la incorporación de Mike Tresor. La operación es sencilla y otro jugador en el ataque vendría bien al Espanyol para subir el nivel competitivo. El extremo belga es un futbolista veloz y con gran regate, aunque su capacidad goleadora es escasa, la habilidad para generar situaciones de peligro hace que sea un futbolista perfecto para dotar de dinamismo al equipo.

El Espanyol cuenta con Puado y Pere Milla, pero ambos son perfiles completamente diferentes al de Tresor. Su adaptación al equipo y a la liga española no está asegurada y su inactividad esta última temporada complica su estado de forma, pero es una oportunidad de mercado para los perico. Si consigue recuperar el nivel demostrado en Bélgica ocupará un papel importante para Manolo González.