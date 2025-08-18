El Inter se cansa de esperar y descarta el fichaje de Lookman

La guerra Ademola Lookman - Atalanta está siendo una de las cuestiones más mediáticas de este mercado estival. En la voluntad del nigeriano de recalar en las filas de un equipo que es competencia de los bergamascos como es el Inter de Milán, el club con el que tiene contrato hasta 2027 parece negado a cumplir el deseo del futbolista. Por su parte, el Inter ya se habría cansado de la negativa de la Atalanta, y aun contando con la presión del jugador, parece que está por rendirse y abandonar su fichaje soñado, según informa Matteo Moretto.

El comunicado de Lookman

El extremo comunicó al equipo su deseo de salir de forma oficial después de que el club de Bérgamo no aceptara una oferta inicial del Inter de Milán. Además, en el 'transfer request' presentado, aseguró que tenía la esperanza de colaborar con la institución para hallar una solución amigable para ambos lo más pronto posible. El atacante africano, fundamental en la victoria en la Europa League, afirmó que su elección llegaba tras “meses de promesas rotas y un trato que considero injusto”. Ahora, todo parece que explotará de forma definitiva cuando los milaneses descarten la operación.

Ademola Lookman celebra su segundo gol ante el Bayer Leverkusen / EFE

Los motivos de la Atalanta

Ante esta situación, cuesta entender el rechazo total de la Atalanta a ayudar a un futbolista que ha sido clave para ellos. Sin embargo, el CEO del club, Percassi, explicó en rueda de prensa las dos condiciones que le pusieron al jugador de 27 años para dejarle marchar en el mercado estival de 2025: "Nos habíamos prometido venderlo con dos condiciones: que se fuera a un gran club europeo y que en Italia no se le viera jugar con otra camiseta". Es decir, que una venta al Inter de Milán no entraba en los planes de los bergamascos.

Incógnita en su futuro

Sabiendo todo esto, está por ver si el internacional nigeriano continúa en el equipo tras la polémica que ha levantado este culebrón. Todo hace pensar que sería extraño si Lookman vistiese la camiseta azul y negra del Atalanta esta temporada en la Serie A, pero ante su elevado precio y el poco tiempo restante en esta ventana de traspasos, lo cierto es que el futuro del atacante sigue siendo una incógnita por resolver.