La lesión de Lukaku obliga al Napoli a buscar un delantero

El Napoli ha sufrido un contratiempo que le ha devuelto al mercado en busca de un delantero. Y es que, tras la marcha de Giacomo Raspadori al Atlético de Madrid, Antonio Conte entiende que la lesión de Romelu Lukaku producida en la pretemporada le deja sin variantes suficientes para el inicio de la temporada. El belga sufrió una lesión de alto grado en el músculo recto femoral del muslo izquierdo que le mantendrá apartado de los terrenos de juego unos tres meses, y la dirección deportiva ya está manos a la obra para encontrar a su sustituto, según informa Fabrizio Romano.

El ariete de 32 años fue fundamental en la consecución del trofeo de la Serie A que consiguió el equipo durante la pasada campaña, y su aportación goleadora, aunque solamente sea en los primeros meses, tendrá que ser cubierta este año si se quiere defender el título. De momento, lo que podría significar la baja del internacional con Bélgica es la entrada al once de Lorenzo Lucca, ariete que ha llegado al club este verano procedente del Udinese.

Opciones en el mercado

Ahora, las opciones para encontrar un '9' en el mercado estival son remotas, faltando menos de dos semanas para su cierre. Sin embargo, parece que los napolitanos tendrían un candidato en Rasmus Hojlund, delantero del Manchester United que está en busca de un destino donde ser protagonista, y por el que el AC Milan está negociando para conseguir su cesión. El mismo periodista asegura que los del sur de Italia ya habrían preguntado a los Red Devils por un posible préstamo del danés.

Hojlund en el Manchester United / Instagram

Las cifras del belga

Lukaku llegó a Nápoles el verano pasado, cuando el club decidió apostar por él y pagar 30 millones de euros al Chelsea. El corpulento delantero respondió con números que ayudaron a los de Conte a proclamarse campeones del Scudetto, el segundo en la cuenta particular del futbolista. Con 14 goles y 10 asistencias, fue el tercer máximo asistente y el quinto máximo goleador del campeonato, relanzando su carrera tras varios años en los que no terminaba de asentarse en ningún equipo.