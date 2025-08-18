Miguel Gutiérrez ya está en Italia para firmar por el Napoli

A la espera de confirmación oficial, Miguel Gutiérrez será futbolista del Napoli. El defensor del Girona ha aterrizado esta mañana en el país transalpino para realizar las pruebas médicas y firmar la documentación que le permita completar el traspaso. El fichaje se ha cerrado por una cifra cercana a los 20 millones de euros, pero el club gironí no recibirá la totalidad de esta debido a que el Real Madrid posee el 50% de los derechos del futbolista.

Hace unas semanas, ambas partes llegaron a un acuerdo verbal. El futbolista, cuya prioridad era el conjunto napolitano, acordó un contrato de cinco años de vigencia. La recuperación de la lesión de tobillo del canterano del Real Madrid, por la que fue intervenido en el pasado mes de julio, retrasó la operación, pero esta ya se ha resuelto y Miguel ya está en Roma para cerrar los últimos flecos del fichaje.

De esta manera, Gutiérrez pondrá rumbo al campeón del Scudetto. El equipo dirigido por Antonio Conte reforzará el carril izquierdo con un jugador joven que en apenas cuatro años en la élite ha demostrado tener una gran proyección. El excanterano blanco fue uno de las claves del buen hacer del Girona en la temporada 2023/24, en la que el club catalán finalizó en cuarta posición y clasificándose a la Champions League por primera vez en su historia.

Gutiérrez puede no ser el único español que llegue a Nápoles

El cuadro partenopeo, que por el momento ha invertido 89 millones de euros en este mercado de traspasos, sigue reforzando su plantilla para tratar de revalidar el título de la Serie A y hacer un buen papel en Europa. Solo tres equipos italianos (Juventus, Como y Milan) superan el gasto del Napoli. Aún así, el equipo azzuro no da por cerrada su plantilla, ya que sigue atento a la situación de Juanlu Sánchez.

El lateral derecho del Sevilla FC, titular en la derrota del conjunto hispalense ante el Athletic Club en la primera jornada (3-2), es otro de los objetivos que el equipo italiano se propuso en este mercado. Actualmente, la negociación entre ambos clubes sigue en curso después de que el club de nervión rebajase sus pretensiones hasta la cifra de 17 millones de euros fijos más adicionales. Habrá que esperar para saber si estas llegan a buen puerto y el internacional sub-21 acompaña a Miguel Gutiérrez en esta nueva aventura.