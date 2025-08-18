Inter de Milan quiere recomprar a Onana

André Onana ha pasado de ser uno de los mejores porteros del mundo en el Inter de Milan a no ser querido por el Manchester United. El guardameta no fue convocado para la primera jornada de la Premier League por decisión de Rúben Amorim y el conjunto inglés contempla su salida. Según ha informado The Sun, el equipo italiano está considerando recomprar al guardameta, que ya demostró gran nivel en San Siro.

Rendimiento de Onana en Old Trafford

André Onana firmó por el Manchester United en la temporada 2022/23. El canterano del FC Barcelona fue clave para que el Inter de Milan llegará a la final de la Champions League. Aterrizó en Old Trafford para suplir a la leyenda del club David De Gea, aunque con errores graves en sus últimas temporadas, dejaba el listón a un nivel alto. El internacional con Ghana ha jugado 101 partidos con los Red Devils, pero se recuerdan más sus errores que sus buenas actuaciones.

El nivel de Onana ha sido similar al del resto de la plantilla, malo. El equipo considerado un histórico vive uno de sus peores momentos y buscan volver a competir renovando la plantilla. En sus tres temporadas bajo palos en Old Trafford ha encajado 148, siendo varios de ellos evitables.

André Onana, portero del Manchester United / EFE

Portería del Manchester United

El United cuenta con tres porteros en sus filas. Bayindir es el que ocupo la posición titular en el enfrentamiento contra el Arsenal. El turco llegó hace tres temporadas procedentes del Fenerbahce por 5 millones para ser suplente de Onana, pero puede que su rol cambie esta campaña. El tercer portero es Tom Heaton, jugador de 39 años que ayuda a cubrir todos los cupos de jugadores ingleses.

Portería del Inter de Milan

El conjunto italiano tiene a Sommer como guardameta titular, aunque la edad del internacional suizo hace que el club ya esté buscando un relevo para los próximos años. Josep Martínez parece haber sido elegido para cubrir esa vacante. El español ha abandonado el Genova para unirse al Inter por 13,5 millones de euros. La competencia en la portería del equipo italiano hace que, en caso de llegar, tenga que volver a su mejor nivel para ganarse el puesto de titular.