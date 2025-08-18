Puerta abierta para Donnarumma

La portería del Etihad Stadium está cerca de hacer un cambio de cromos. Tras la ruptura de la relación entre Donnarumma y el PSG, el Manchester City tomó la delantera para que el nombrado mejor portero de la pasada edición de la Champions League sea nuevo 'cityzen'. Pero para efectuar este movimiento, la dirección deportiva del equipo mancuniano tenía que dar salida a uno de sus porteros y, tras la reciente incorporación de James Trafford, todos señalaban a Ederson.

Ederson Moraes ha sido el defensor del arco del City desde 2017, cuando el brasileño llegó al equipo dirigido por Pep Guardiola procedente del Benfica a cambio de una cifra cercana a los 40 millones de euros. El guardameta, que enamoró al técnico catalán por su buen trato de balón, ha sido el dueño y señor de la portería del Etihad en los mejores años de los 'skyblues'. Seis Premier League's, dos FA Cup's, cuatro Carabao Cup's y la Champions League han sido alguno de los éxitos del Manchester City de los que Ederson ha sido partícipe.

Galatasaray y City ya negocian

Pero la etapa del brasileño bajo los palos del estadio mancuniano podría haber llegado a su fin. Guardiola no cuenta con él. De hecho, en el estreno del equipo en la Premier League, Ederson no formó parte de la convocatoria. Trafford formó desde inicio en su primer partido oficial como 'cityzen' y Stefan Ortega fue el guardameta suplente. Recientemente, Fabrizio Romano informó que el Galatasaray había lanzado una primera oferta por el brasileño, tasada en unos diez millones de euros.

Actualmente, los clubes están en conversaciones para alcanzar un acuerdo capaz de satisfacer a ambas partes, ya que la primera oferta del club otomano está lejos de las exigencias de la entidad inglesa. La contraoferta del City demanda 25 millones de euros por el ex del Benfica. Pero pese a ello, las sensaciones son positivas, ya que al futbolista le gusta la propuesta del equipo turco y quiere salir de Mánchester.

Donnarumma, a la espera

Mientras se cierra la salida de Ederson al Galatasaray, Gianluigi Donnaruma espera. El reciente campeón de Europa ya se despidió del Paris Saint-Germain. La llegada de Lucas Chevalier al Parque de los Príncipes y la falta de acuerdo entre el portero y el club en la negociación por su negociación fueron las causas de la ruptura de su relación con la entidad francesa. "Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no podré formar parte del grupo y contrubuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado", expresó el transalpino a través de un escrito publicado en sus redes sociales.

Su agente, Enzo Raiola, manifestó públicamente su desencanto con el club galo tras lo acontecido: "Estamos sorprendidos con el PSG. El club ha mostrado cero respeto después de cuatro años juntos", estableció. Además, dio alguna pista sobre su futuro: "Consideraremos soluciones ahora, tal vez en la Premier League haya clubes capaces de pagar lo que es necesario", expresó el transalpino.

A día de hoy, el Manchester City y el PSG no han acordado las condiciones del más que posible traspaso. Pero los periodistas franceses ya han dado a conocer la cantidad que el club demandaría a los ingleses por Donnarumma: 50 millones de euros. Una cifra que en Mánchester consideran "demasiado elevada".