Christantus Uche, opción para los Wolves

Christantus Uche es el futbolista de moda en el Getafe CF de José Luis Bordalás. Con un poderío físico acompañado de calidad que le permiten actuar en distintas demarcaciones sobre el campo, el nigeriano sigue siendo un jugador al que la Premier League sigue de cerca, y por el que el club azulón espera sacar mucho dinero. Ahora, la información de Eduardo Burgos del Diario As indica que serían los Wolves los que habrían añadido el nombre de Uche a su lista de posibles refuerzos, aunque la operación no esté avanzada.

Los 20 millones de euros que pide el Getafe para dejar marchar a uno de sus jugadores más importantes le vendrían de maravilla para ampliar una plantilla que, en el primer partido de LaLiga EA Sports ante el Celta de Vigo, se presentó con muchos futbolistas del filial para completar. A pesar de ello, y aunque solamente tuvieran minutos doce, los madrileños lograron una victoria muy merecida a domicilio para arrancar la temporada. El mejor del partido, un Christantus Uche que fue goleador y asistente en los dos goles que marcó su equipo.

Rendimiento sorprendente

El mediocentro de 22 años llegó al Getafe el verano pasado procedente del Ceuta, de Primera Federación, en un movimiento que se cerró en 400.000 euros. Ahora, su valor de mercado según la página web especializada Transfermarkt es de 15 millones, es decir, se ha multiplicado por 37,5. El aumento de su valor no se debe a otra cosa que a su gran rendimiento en el pasado curso, cuando cambió su cartel de pivote para jugar en posiciones más ofensivas, llegando a jugar de delantero centro y registrando 4 goles y 6 asistencias.

Fer López / Wolves

Los Wolves 'cazan' en España

En caso de producirse el traspaso, no sería la primera vez que los Wolves fichan a un joven talento de la liga española. Sin ir más lejos, este mismo verano ha sido el Celta quien ha visto con Fer López cómo una de las perlas de su cantera, que ya había dado el salto al primer equipo, se ha marchado a una Premier que domina desde el apartado económico. En el pasado, fichajes como el de Gonçalo Guedes al que firmaron desde Valencia o Jørgen Strand Larsen del mismo Celta explican la fijación del equipo inglés en las 'joyas' del campeonato nacional.