Dos equipos de la Premier se fijan en Marc Casadó

Marc Casadó es una de las últimas perlas de 'La Masia' que ha dado sus frutos. Pese a debutar bajo las órdenes de Xavi Hernández, fue la temporada pasada, con Flick en los banquillos, cuando el centrocampista de 21 años se hizo un hueco definitivo en la primera plantilla blaugrana. Su buen rendimiento en su primer año en la élite ha despertado el interés de varios equipos.

El de San Pere de Vilamajor llegó a la cantera culé en 2016 procedente de otra de las academias más fuertes del fútbol base catalán, la Damm. Desde entonces, Casadó ha ido progresando como jugador y ascendiendo categorías hasta consagrarse en el primer equipo del FC Barcelona. La temporada pasada, su primera con ficha de futbolista de la primera plantilla, Casadó disputó 41 partidos. Una cifra que hubiese sido superior a no ser de la lesión de rodilla que sufrió en el tramo final de temporada.

Pese a ese final amargo, el centrocampista fue clave para la consecución del triplete del Barça (Liga, Copa del rey y Supercopa de Europa) sumando un gol y repartiendo seis asistencias en los más de 2400 minutos que disputó con la elástica azulgrana.

En el punto de mira de varios clubes

Su rendimiento inmediato en la primera plantilla del FC Barcelona ha despertado el interés clubes tanto nacionales como internacionales. Recientemente, Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, ha dado a conocer en Marca que dos equipos de la Premier League tantean la situación de Casadó.

Estos son el West Ham, que perderá un efectivo en la medular con la marcha de Edson Álvarez al Fenerbahce, y los 'Wolves'. Moretto ha puntuado que, por el momento, ambos equipos estudian la posibilidad, pero que podrían ofrecer una cifra cercana a los 30 millones de euros por el canterano blaugrana antes de que la ventana de fichajes llegue a su fin.

Pero los ingleses no son los únicos que tienen a Casadó en su lista de deseos, ya que en las últimas horas, varios medios apuntan que el Real Betis se ha puesto en contacto con el Barça recientemente para conocer la situación del futbolista de 21 años.

La prioridad de Casadó es el Barça

Pese al interés de West Ham y Wolverhampton, el periodista italiano ha recalcado que la prioridad de Marc es quedarse en el club azulgrana, en el que está plenamente centrado. Es por ello que, a día de hoy, es más que probable que el futuro del futbolista de San Pere de Vilamajor siga en la Ciudad Condal.