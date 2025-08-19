Loïc Badé, rumbo al Bayer Leverkusen

Loïc Badé está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista el Bayer Leverkusen. El fuerte interés del equipo que dirige Erik ten Hag tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid y las necesidades económicas del Sevilla han sido dos factores clave para que la operación salga adelante. Anoche, ambos clubes acordaron la cifra del traspaso, que alcanzará los 30 millones de euros con bonus incluidos. Ahora solo faltan los últimos detalles para que el francés ponga rumbo a Alemania.

El Bayer Leverkusen le ha ganado la carrera a equipos como el Bournemouth, con el que la entidad hispalense llegó a alcanzar un acuerdo económico, y el Inter de Milán, que también tanteó la posibilidad de reforzar la plantilla 'nerazzuri' con el fichaje del defensor francés. Finalmente será el subcampeón de la pasada edición de la Bundesliga quien se haga con los servicios del sevillista, que ya negocia los términos contractuales con el equipo alemán para hacer efectiva su salida de Nervión.

Badé llegó por primera vez a Sevilla en enero de 2023 en calidad de cedido. Una vez finalizó el préstamo, la dirección deportiva del club andaluz tomó la decisión de apostar por una compra permanente. La entidad hispalense pagó 12 millones de euros para que el francés fuese parte de la plantilla de forma definitiva. El internacional francés ha disputado 93 partidos con la camiseta blanquirroja, sumando dos goles y tres asistencias y siendo clave en la consecución de la séptima Europa League del equipo hispalense.

Las dificultades económicas

No es ninguna sorpresa que la entidad andaluza atraviesa un momento complejo a nivel económico, y la plantilla que esta temporada 2025/26 liderará Matías Almeyda así lo refleja. Hasta el momento, el club ha realizado tres incorporaciones: Gabriel Suazo, Alfon González y Odiseas Vlachodimos; todos ellos a coste cero. Aún así, ninguno de los tres estuvo presente en la derrota ante el Athletic Club de la primera jornada de LaLiga debido a que no habían sido inscritos.

La salida de Badé será la primera gran venta del verano para el Sevilla FC, y clave para poder liberar masa salarial. Y es que, el regreso de Suso al Cádiz y la cesión de Rafa Mir al Elche, que fue anunciada el pasado domingo, han sido las únicas bajas del conjunto hispalense en este mercado de traspasos, pero ni el gatidano ni el murciano han dejado un euro en las arcas del club.

El Sevilla negocia otra salida

La de Loïc Badé no es la única venta que negocia el Sevilla. Uno de los nombres más sonados para abandonar el equipo de nervión en esta ventana de fichajes es el de Juanlu Sánchez. El Napoli, pese a que no ha sido el único equipo que ha mostrado interés en el lateral sevillano, es el mejor posicionado. El cuadro partenopeo lleva más de un mes negociando para hacerse con los servicios del joven lateral de 22 años.

Actualmente, la negociación entre ambos clubes sigue en curso después de que el cuadro andaluz rebajase sus pretensiones. Cuando comenzaron los contactos con el campeón del Scudetto, el Sevilla exigía 20 millones de euros, pero recientemente, ante la posibilidad de que el club transalpino tirase la toalla, la cantidad demandada bajó hasta los 17 millones de euros fijos más adicionales. Esta es, sin duda, una cifra más asequible para el Napoli que a falta de que se oficialice el fichaje de Miguel Gutiérrez por 20 'kilos', ha invertido un total de 89,1 millones de euros en este mercado de traspasos.