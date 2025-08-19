Marash Kumbula, nuevo jugador del RCD Mallorca

Hace apenas un mes, el Valencia CF y el RCD Mallorca llegaron a un acuerdo para que José Copete reforzase la defensa del cuadro que dirige Carlos Corberán. El club de Mestalla, en una operación adelantada por SUPER, pagó una cantidad cercana a los 4 millones de euros por los servicios del central andaluz, que abandonó Mallorca tras tres temporadas vistiendo la camiseta del equipo bermellón. A partir de entonces, la entidad balear comenzó a moverse en el mercado en busca de un nuevo central para la plantilla de Jagoba Arrasate. Este ya ha sido anunciado y no es otro que Marash Kumbulla.

El central albanés que militó la pasada campaña en el RCD Espanyol, siendo clave para la permanencia del conjunto perico en Primera División, ya ha sido anunciado como nuevo jugador bermellón. La Roma y el cuadro mallorquín han llegado a un acuerdo para que el defensa de 25 años defienda la elástica bermellona hasta final de temporada. De esta manera, Kumbulla se ha convertido en el cuarto refuerzo del Mallorca para la temporada 2025/26 tras las llegadas de Lucas Bergström, Pablo Torre y Mateo Joseph.

Tal y como dio a conocer el periodista especializado en el mercado Fabrizio Romano, la operación que han acordado la entidad balear y el club italiano no es un préstamo simple. Una vez finalice la cesión, el Mallorca tendrá una opción de compra de seis millones de euros fijos más dos en variables por el internacional por Albania, que todo apunta a que será el que forme la zaga junto a Raíllo, uno de los emblemas del conjunto bermellón.

Sus primeras palabras como bermellón

"Estoy muy contento de estar aquí. Hablé con el director, Pablo, y con el míster, y tienen mucha confianza en mí. Me hablaron mucho del proyecto que tiene el Mallorca y cuando me llamó el club, quise estar aquí lo antes posible", ha declarado Kumbulla ante el canal oficial del Mallorca.

"Quiero jugar el máximo de partidos posibles y ayudar al equipo a lograr lo máximo posible. Lo voy a dar todo por este escudo y quiero jugar aquí, en Mallorca, con ellos", ha manifestado el italo-albanés en una muestra de su ambición.