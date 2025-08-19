Oficial: El Girona pierde a una de sus figuras

Los rumores sobre la posible salida de Miguel Gutiérrez rumbo a Nápoles han sido una constante durante todo el mercado estival. De Laurentiis tiene al lateral izquierdo en su agenda desde hace meses y la mala temporada de los de Míchel han obligado al conjunto gerundense a dar un 'giro' en su planificación deportiva, pues la ausencia de competición europea para esta campaña ha reducido los ingresos esperados, lo que ha obligado a algunas ventas importantes.

Solo recibirá una pequeña parte

El canterano del Real Madrid viajó este lunes a la ciudad italiana para realizar las pruebas médicas pertinentes y firmar la documentación con su nuevo club. Ahora ya se ha hecho oficial el movimiento entre ambas entidades, una operación que se eleva hasta los 18 millones de euros. No obstante, la cantidad íntegra no irá destinada a las arcas del equipo catalán, sino que se repartirán los 18 'kilos' a partes iguales entre el Girona y el Real Madrid, quien poseía el 50% de su futura venta.

El madrileño llegó al club rojiblanco en 2022 a cambio de 4 millones de euros y, de la mano de Míchel Sánchez, ha conseguido evolucionar su fútbol hasta convertirse en una pieza clave en el ataque y en la creación de juego de su equipo, todo ello partiendo desde el lateral izquierdo. Tanto es así que en la campaña 23/24 fue uno de los artífices de la clasificación del Girona a Champions League, temporada en la que firmó su 'explosión', anotando dos tantos y repartiendo siete asistencias.

Miguel Gutiérrez en Champions League con el Girona / EFE

Podría no ser el único español

Con este fichaje, Miguel Gutiérrez pone rumbo al campeón del 'Scudetto' para sumar una nueva pieza al flanco izquierdo de Antonio Conte. Sin embargo, no es el único futbolista español que puede llegar al cuadro del sur de Italia. Uno de los principales objetivos del verano del equipo partenopeo es Juanlu Sánchez, por el que siguen 'apretando' para reforzar también la posición de la banda derecha. No obstante, el fichaje del andaluz se ha complicado con el paso de los días y podría no salir finalmente del Sevilla FC.