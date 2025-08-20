Amine Adli, refuerzo para Iraola

El extremo internacional marroquí Amine Adli está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del AFC Bournemouth. Ambos clubes han acordado los términos del traspaso, que se estima en 21 millones de euros fijos más hasta 9 millones en variables, según Fabrizio Romano. Solo faltarían las pruebas médicas para que Adli sea jugador del equipo de Andoni Iraola.

Está previsto que viaje a Inglaterra este miércoles para pasar el reconocimiento médico y formalizar su contrato por cinco temporadas, hasta 2030. El Leverkusen habría esperado a asegurar un sustituto antes de autorizar su salida y ya habría confirmado el fichaje de Claudio Echeverri procedente del Manchester City. Además, los de Ten Hag habrían firmado a Loic Badé del Sevilla.

Clave en el Leverkusen de Xabi Alonso

Amine Adli llegó al Bayer Leverkusen en 2021 desde el Toulouse francés. Desde entonces, ha disputado más de 140 partidos, en los que ha acumulado 23 goles y 25 asistencias. Además, había extendido su contrato con el club alemán hasta junio de 2028. No obstante, una fractura de peroné a finales de 2024 ha limitado su participación hasta inicios de 2025.