Carlos Soler saldrá del PSG este verano

El futuro inmediato de Carlos Soler parece estar alejado del Parque de los Príncipes. Y es que, según informa Fabrizio Romano, el canterano del Valencia CF va a salir del Paris Saint-Germain en los próximos diez días, fecha límite en la que se cierra la ventana de traspasos. Además, la operación de su salida se podría cerrar tanto de forma definitiva como en calidad de cedido, y la intención del centrocampista estaría clara: jugar en un equipo de la Premier League o de la liga española, competiciones que conoce de primera mano.

Soler, que a sus 28 años busca una nueva experiencia fuera de Francia, jugó la última temporada a préstamo en el West Ham. Llegó de la mano de Julen Lopetegui, pero su destitución en el mes de enero y la llegada de Graham Potter hicieron que el español tuviera que adaptarse a dos técnicos. Aunque sí que contó con una cantidad considerable de minutos, más de los que había disputado en la 23/24 con el PSG, lo cierto es que no terminó de ser titular regularmente. Arrancó de inicio en 14 de los 33 encuentros en los que estuvo disponible, y entró desde el banquillo en 17.

Carlos Soler vs Ipswich Town / West Ham

Su rendimiento en París

Desde su fichaje en 2022 por 18 millones de euros, el valenciano ha formado parte de la plantilla del conjunto parisino en dos campañas. Son 63 los partidos en los que Soler ha participado, logrando unas buenas cifras goleadoras con una aportación de 8 tantos y 8 asistencias. Como ya es costumbre, el PSG se proclamó campeón de la Ligue 1 en ambos cursos, añadiendo títulos a la cuenta personal del internacional español.

Futuro incierto

En cualquier caso, y aunque este mismo verano el nombre de Carlos Soler haya sonado como posible incorporación de distintos equipos, lo cierto es que aún no se sabe dónde continuará su carrera. En el mes de junio, las informaciones apuntaban a que el centrocampista habría sido ofrecido al Villarreal, club en el que se podría haber reencontrado con Marcelino García Toral. Sin embargo, se puede pensar que la llegada de Thomas Partey al Submarino Amarillo le cierra la puerta de La Cerámica, y el siguiente destino de Soler continúa siendo una incógnita por resolver.