Dendoncker, nuevo refuerzo para el Oviedo

El Real Oviedo ha anunciado este martes la incorporación de Leander Dendoncker, centrocampista belga de 30 años, que firma con el conjunto carbayón hasta el 30 de junio de 2027 tras el acuerdo alcanzado con el Aston Villa. De esta manera, el club asturiano suma experiencia y músculo en la medular para afrontar la nueva temporada.

Dendoncker inició su carrera profesional en el RSC Anderlecht, donde debutó en la temporada 2014/15 y se consolidó durante cinco campañas en la primera división belga. En ese momento, el fútbol español se interesó en sus servicios, sobre todo, en la capital andaluza. Tanto Real Betis como Sevilla preguntaron por el futbolista belga que es ese entonces tenía 23 años y toda una carrera por delante.

No obstante, su rendimiento le abrió las puertas de la Premier League, fichando por el Wolverhampton Wanderers, equipo con el que disputó 159 partidos oficiales en una de las ligas más competitivas del mundo. En 2022 recaló en el Aston Villa, aunque posteriormente salió cedido al Nápoles en Italia y regresó de nuevo a Bélgica para defender los colores del Anderlecht.

Leander Dendoncker, un mediocentro para el Atlético de Madrid / SD

Experiencia en el Mundial de Rusia

A nivel internacional, Dendoncker también cuenta con una amplia trayectoria. Debutó con la selección absoluta de Bélgica el 7 de junio de 2015 en un amistoso ante Francia, y en 2018 fue incluido por Roberto Martínez en la lista de 23 futbolistas que disputaron el Mundial de Rusia. Con su llegada, el Real Oviedo incorpora a un jugador de jerarquía y experiencia en grandes ligas europeas, que aportará solidez y versatilidad al centro del campo del equipo que dirige Veljko Paunovic.