Douglas Luiz abandona la Juventus

Nuno Espírito estaría muy cerca de contar con el refuerzo de un viejo conocido de LaLiga. El Nottingham Forest y Douglas Luiz están a punto de cerrar un acuerdo que llevaría al brasileño de vuelta a la Premier League, según Fabrizio Romano. Tras su complicado paso por la Juventus donde llegó desde el Aston Villa de Unai Emery, el carioca solo quiere recalar en City Ground.

El futbolista se declaró en rebeldía para dejar claro su deseo de abandonar la Vecchia Signora. Ahora, casi un mes después, solo faltaría algunos flecos en el acuerdo y las pruebas médicas para que el de Río de Janeiro sea nuevo jugador de los Tricky Trees.

Eso sí, antes se debe llegar a un término medio entre las pretensiones económicas de ambos equipo. Los italianos estarían pidiendo 40 millones de euros y los ingleses no llegarían, de momento, ni a los 35 "kilos". Aun así, parece que la operación se cerrará con una cesión por un año con una opción de compra obligatoria que rondará los 30 millones de euros más variables.

Enzo Barrenechea y Douglas Luiz

Douglas Luiz posando con la camiseta de la Juventus / Juventus

Cabe recordar que el exjugador del Girona, llegó a Turín desde el Aston Villa a cambio de 51,5 millones de euros. De hecho, el exjugador del Valencia CF, Enzo Barrenechea estaba incluido en la operación. El canterano de Newell's jugaba en aquel entonces en La Vecchia Signora donde llegó por 5,2 millones desde el Sion FC de Suiza. Tras varios años en Turín, con una cesión de por medio al Frosinone, sin contar con minutos, el argentino entró en la operación por el brasileño junto al inglés, Samuel Iling-Junior.

El acuerdo final, que sirvió para solucionar el problema de Fair Play Financiero de los de Emery, se cerró así: Douglas Luiz a la Juventus (51,5M) y Barrenechea (8M) y Iling-Junior (14M) rumbo a Villa Park.