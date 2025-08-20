Echeverri, a un paso del Leverkusen

El Bayer Leverkusen ha apretado el acelerador en el mercado de fichajes en los últimos días. Tras el fichaje inminente de Loïc Badé desde el Sevilla, ahora los de la aspirina buscarían reforzar su parcela ofensiva con la llegada de Claudio "Diablito" Echeverri. El argentino llegaría cedido al Bayer Leverkusen a pesar de todos los rumores que lo ligaban con el Girona gracias al convenio del City Group.

La operación se cerrará con una cesión por una temporada sin opción de compra por parte de los alemanes. Eso sí, los de Leverkusen asumirán todo el salario del futbolista. De esta manera, el "Diablito" llegaría a un equipo competitivo en el que podrá contar con los minutos que le han faltado en su primera etapa en el Etihad Stadium.

Todas las partes beneficiadas

Tras su llegada desde River Plate, Guardiola no ha contado mucho con sus servicios y una cesión parecía la mejor opción para todas las partes. El Manchester City no pierde a una de sus mayores promesas, el futbolista podrá desarrollarse en el máximo nivel europeo y el Leverkusen sumará a un futbolista de mucha calidad con muchas ganas de demostrar lo que vale.

Echeverri está deslumbrando en el Sudamericano-Sub17 / @Argentina

Otros equipos interesados

A pesar de su inminente llegada al equipo de Ten Hag, Echeverri había sonado como un refuerzo de lujo para el Girona. La operación habría sido sencilla gracias al convenio de ambos equipos con el City Group. Por otra parte, otros equipos de la Bundesliga como el Borussia Dortmund también habrían estado cerca de su fichaje.