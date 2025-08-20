Álex Moreno podría sustituir a Miguel Gutiérrez en Girona

El Girona FC está en busca de un lateral izquierdo que le permita suplir la baja de uno de sus futbolistas más importantes, Miguel Gutiérrez, tras su salida al Napoli por 18 millones de euros. En su búsqueda de un recambio de garantías, la dirección deportiva del club habría apostado por un futbolista que tiene experiencia en LaLiga. No es otro que Álex Moreno, ex de Real Betis o Rayo Vallecano, por el que ya tendrían un acuerdo con el Aston Villa, según informa Iván Quirós. No obstante, aún falta concretar con el jugador si firma por una temporada o por dos.

En cualquier caso, de producirse la llegada del defensor catalán al equipo Míchel contará con un activo más para su zaga. Aunque aún no se sabe si llegará cedido o mediante una rescisión del contrato que tiene con los ingleses, es seguro que lo hará con el cartel de titular teniendo en cuenta la ausencia de un perfil de lateral izquierdo puro como el suyo. En el último partido, el que actuó en esa demarcación tuvo que ser Daley Blind.

Su último año

A pesar de pertenecer al Aston Villa, Moreno salió cedido al Nottingham Forest antes de comenzar la temporada, y su rendimiento fue de más a menos. De hecho, el de Vilafranca del Penedès partió como titular en 9 de los primeros 12 encuentros en los que estuvo disponible, pero todo cambió a partir de diciembre. Desde ese momento, cuatro apariciones en Premier League hasta el final de un curso en el que terminó lesionado. El español no convenció a Nuno Espírito Santo, prueba de ello son sus apariciones en la FA Cup. Titular en las tres primeras rondas contra equipos de categorías más bajas, perdió el sitio en el once en los cuartos y las semifinales ante Brighton y Manchester City.

Álex Moreno entrenando / Real Betis

Rendimiento en España

Fue su buen hacer en el Real Betis el que le permitió dar el salto a Inglaterra. Cuatro temporadas como verdiblanco en las que se consolidó como una pieza importante del esquema de Manuel Pellegrini, jugó 122 partidos en el equipo del Benito Villamarín hasta su venta en el mercado invernal de 2023 por 13,5 millones de euros. Su hazaña más destacada fue el triunfo en la Copa del Rey de 2022, cuando el Betis se impuso al Valencia CF en la tanda de penaltis para hacerse con la final.