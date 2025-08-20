El intercambio de jugadores que involucra a Richarlison, podría acabar en el Crystal Palace

La Premier League acostumbra a ser la liga que más invierte en fichajes y en la que más figuras del fútbol mundial juegan. Uno de esos 'culebrones' del verano involucra a Eberechi Eze, jugador del Crystal Palace que podría abandonar el club para firmar por otro equipo londinense, el Tottenham Hotspur. Los 'spurs', a pesar de levantar la Europa League la campaña pasada, vienen de una nefasta temporada en la competición liguera.

Debido a la consecución de la UEFA Europa League, el club inglés disputará la Champions esta temporada, y para ello debe reforzarse correctamente. El siguiente objetivo de la dirección deportiva del Tottenham es Eberechi Eze, por quien ya hicieron una millonaria oferta en los últimos días. Los 'Lilywhites' pusieron sobre la mesa 81 millones de euros para firmar al mediapunta internacional con los 'Three Lions', el cual busca un club con mayores aspiraciones que el Crystal Palace.

Cambio inesperado en la operación

Los 'Glaziers' no se opondrían a la salida de Eze del club y las conversaciones entre Palace y Tottenham están muy avanzadas. No osbtante, según indica Sky Sports, los 'spurs' están considerando cambiar la fórmula de la operación para abaratar su coste. Para conseguirlo, la entidad del norte de Londres incluiría a Richarlison para reducir el monto total a pagar por hacerse con los servicios del atacante del Crystal Palace.

Eberechi Eze, jugador del Crystal Palace / EFE

De esta forma, el Tottenham dejaría marchar a un futbolista que, a pesar de no haber cuajado una gran campaña el año pasado, ha empezado muy bien la nueva temporada. Durante el curso 24/25 tuvo muchos problemas con las lesiones y se perdió una importante suma de partidos, sin embargo, en el debut liguero de la 25/26 ha firmado un doblete frente al Burnley y, además, uno de los tantos podría ser un serio contendiente al Premio Puskás debido a su bella factura.