Lío en el Marsella... ¡Rabiot y Rowe en la rampa de salida tras un altercado!

Después de la derrota por 1-0 ante el Rennes, con los marsellistas dominando numéricamente durante más de una hora, los ánimos estallaron. Según ha informado L'Équipe, la situación empezó a escalar cuando jugadores como Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi o Pierre-Emile Hojberg empezaron a insultarse entre ellos.

Jonathan Rowe, señalado por algunos por falta de compromiso, regresó al vestuario tras salir brevemente para interesarse por un compañero que sufrió un malestar. Ya dentro, se encontró con Rabiot y, tras un intercambio de palabras, uno de los encuentros pasó a un plano físico: “se lanzaron puñetazos” y tuvieron que ser separados por el director deportivo, Mehdi Benatia.

Rabiot - OM / EFE

Reacción del club

El Olympique de Marsella reaccionó con contundencia. A finales del lunes, Rabiot y Rowe fueron apartados indefinidamente de la rutina del equipo y se les comunicó que ya no contaban para los planes inmediatos del club.

Al día siguiente, el club oficializó su decisión mediante un comunicado: ambos jugadores han sido colocados en la lista de transferibles por “comportamiento inadmisible en el vestuario”, en línea con el código disciplinario interno. Según informes, se intenta transmitir un mensaje claro: “nadie está por encima de la institución del club”.

El club asume las consecuencias deportivas y económicas

La salida de Rowe ya se veía venir. Está en el radar de equipos como Bologna, Roma o incluso clubes de la Premier League, según The Sun. Por su parte, Rabiot, fundamental la temporada pasada, también estaría en el punto de mira de la Juventus o el AC Milan, aunque el club se asegura de no regalar su salida.

Rowe - Norwich / X

Opiniones distintas entre aficionados

La reacción en Marsella fue variada. Algunos seguidores criticaron la medida como excesiva ante un desliz tras un partido decepcionante: “Si es por una pelea… completamente ridículo”, señaló un aficionado a RMC Sport. Otros, sin embargo, aplaudieron la mano dura del club: “Bravo al club… nadie puede sobrepasar a la institución”, comentó otro aficionado. Lo que prometía ser una temporada prometedora en La Provenza se ha visto nublada por una crisis interna desde el primer partido. Con Rabiot y Rowe en la rampa de salida, el Olympique envía una señal clara de disciplina. Pero la decisión plantea preguntas sobre la estabilidad del equipo y su capacidad para reestructurarse eficazmente a pocos días de recibir al Paris FC.