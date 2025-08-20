El Nottingham Forest y el Sevilla FC preparan un trueque de jugadores

El conjunto dirigido por el exentrenador del Valencia CF Nuno Espírito Santo prepara una oferta por el defensa del Sevilla José Ángel Carmona. No obstante, el Sevilla FC estaría buscando un reemplazo en la zaga tras la marcha de Loic Badé al Bayer Leverkusen. Por tanto, podría haber un cambio de cromos entre Jose Ángel Carmona y David Carmo, jugador en propiedad del Nottingham Forest. El entrenador del Sevilla Matías Almeyda estaría interesado en hacerse con los servicios del defensa de 1,96 metros, David Carmo. El técnico argentino conoce al central portugués de origen angoleño por su etapa de director técnico en el fútbol griego.

El lateral de El Viso del Alcor parece que cuenta en los planes del técnico argentino. Disputó los 90 minutos del debut en LaLiga en la temporada 25-26 en San Mamés. Pero, la urgencia del Sevilla en fichar un central, vería con buenos ojos vender intercambiar a Carmona por Carmo. El Nottingham Forest pagó 11 millones de euros al Porto el verano pasado por David Carmo, pero lo cedió poco después al Olympiacos. En Grecia ha sido titular y ha cuajado una buena temporada, pero Nuno Espírito Santo, técnico del Nottingham, ha dejado claro que no cuenta con él y que debe buscar de nuevo una salida este verano, a ser posible en forma de venta. Por tanto, el Sevilla tras recibir la oferta por el lateral español, habría preguntado por el central de origen angoleño.

David Carmo / X

Precio de mercado similar

Según Transfermarkt, el valor de mercado de José Ángel Carmona es de 12 millones de euros, mientras que el central nacido en portugal es de 10 millones de euros. Esto podía facilitar el trueque sin dinero de por medio. El valor de mercado de ambos jugadores es muy similar. Ambos equipos estarían satisfechos en dicho intercambio. También, el equipo de Nuno estaría buscando un lateral que le compita el puesto a Ola Aina. Además, el Notthingam Forest esta temporada compite en UEFA Europa League, por lo que tiene que tener un buen fondo de armario en caso de lesiones.