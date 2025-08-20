Osasuna trabaja en St. Juste
El central neerlandés llegaría a El Sadar para reforzar la línea de tres centrales propuesta por Alessio Lisci
Según Matteo Moretto, Osasuna sigue trabajando para hacerse con los servicios del defensa neerlandés Jeremiah St. Juste, de 28 años y actualmente en el Sporting de Portugal. La entidad navarra ya ha alcanzado un acuerdo con el club portugués por una cantidad estructurada en una parte fija y otra variable.
El jugador estuvo en Pamplona la pasada semana, donde conoció en persona tanto las instalaciones de El Sadar como a los miembros del cuerpo técnico y la dirección deportiva, encabezados por el entrenador Alessio Lisci, Fran Canal, Braulio Vázquez y Cata, quienes le explicaron el proyecto deportivo.
No podrán contar con Boyomo
El zaguero de Groningen cuenta con experiencia en ligas como la Bundesliga (Mainz), la Eredivise (Heerenveen y Feyenoord) y la portuguesa con el Sporting CP, y destaca por su velocidad, capacidad de anticipación y juego en sistemas de tres centrales propios de los equipos de Alessio Lisci. Además, Osasuna deberá tener en cuenta la ausencia de Boyomo durante la Copa África.
