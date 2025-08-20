Osasuna trabaja en St. Juste

El central neerlandés llegaría a El Sadar para reforzar la línea de tres centrales propuesta por Alessio Lisci

St. Juste en su presentación con Sporting

St. Juste en su presentación con Sporting / @SportingCP

Ximo Mañas

Según Matteo Moretto, Osasuna sigue trabajando para hacerse con los servicios del defensa neerlandés Jeremiah St. Juste, de 28 años y actualmente en el Sporting de Portugal. La entidad navarra ya ha alcanzado un acuerdo con el club portugués por una cantidad estructurada en una parte fija y otra variable.

El jugador estuvo en Pamplona la pasada semana, donde conoció en persona tanto las instalaciones de El Sadar como a los miembros del cuerpo técnico y la dirección deportiva, encabezados por el entrenador Alessio Lisci, Fran Canal, Braulio Vázquez y Cata, quienes le explicaron el proyecto deportivo.

No podrán contar con Boyomo

El zaguero de Groningen cuenta con experiencia en ligas como la Bundesliga (Mainz), la Eredivise (Heerenveen y Feyenoord) y la portuguesa con el Sporting CP, y destaca por su velocidad, capacidad de anticipación y juego en sistemas de tres centrales propios de los equipos de Alessio Lisci. Además, Osasuna deberá tener en cuenta la ausencia de Boyomo durante la Copa África.

