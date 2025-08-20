El Real Oviedo ultima el fichaje de Josip Brekalo

El Real Oviedo quiere aprovechar hasta el último día de mercado para reforzar su plantilla de cara a la lucha por el objetivo de la permanencia. Tras el ascenso logrado después de 24 años, los asturianos están buscando oportunidades que les permitan incorporar futbolistas sin tener que hacer una gran inversión económica. El último que parece que se unirá a esta lista es Josip Brekalo, extremo que pertenece a la Fiorentina, y que según Fabrizio Romano fichará por el conjunto carbayón a coste cero. Además, el croata viajaría esta semana para pasar el reconocimiento médico y ponerse a las órdenes de Paunovic.

Su trayectoria

Internacional con Croacia hasta en 35 ocasiones, Brekalo pertenece a la Fiorentina pero jugó la temporada pasada cedido en el Kasimpasa turco. Con los italianos solamente jugó una campaña desde que lo ficharon en 2022, ya que también estuvo a préstamo en el Hajduk Split de su país. Según la página web Transfermarkt, el atacante llegó a tener un valor de mercado de 15 millones cuando era futbolista del Wolfsburgo, equipo que lo sacó de su club de formación, el Dinamo de Zagreb, por 10 millones de euros. Su mejor curso en cuanto a cifras fue el 2020/2021, en el que anotó 7 goles y repartió 3 asistencias en 29 partidos de Bundesliga.

El mercado carbayón

De momento, el Oviedo ya se ha reforzado con 10 futbolistas. Empezando por la portería, los del norte de España han logrado la cesión del portero rumano del Atlético de Madrid, Horatiu Moldovan. Para seguir apuntalando la zaga, Eric Bailly ha sido el elegido en la demarcación de central, y aunque juega en el centro del campo, Leon Dendoncker ha sido el último en llegar en su rol de mediocentro defensivo. Brandon Domingues, Alberto Reina y Luka Ilic, el más caro por 2 millones, cierran la medular.

Salomón Rondón - Oviedo / X

En la delantera, los nombres a los que se unirá Brekalo son cuatro. El más mediático, o por lo menos el más consagrado, es Salomón Rondón, que llega cedido desde Pachuca. Otro cedido para la posición de '9' es Álex Forés, quien fue importante en el ascenso del Levante pero pertenece al Villarreal. En los extremos, la posible competencia del croata serán Ilyas Chaira, destacado del Mirandés, y Ovie Ejaria, nigeriano que llega gratis tras su paso por el Reading en Segunda inglesa.