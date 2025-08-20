Pelea en La Liga por el fichaje de Sheraldo Becker

La 'operación salida' de la Real Sociedad todavía está en una fase poco avanzada y cada vez restan menos días de mercado. El principal 'problema' para la entidad donostiarra es Umar Sadiq, a quien han dejado sin dorsal para la temporada y se encuentra en un 'tira y afloja' con su club para poder marcharse al Valencia CF. Los blanquinegros solicitan una cesión por el delantero nigeriano, pero el Girona se ha entrometido en la operación para ficharlo en propiedad, movimiento que gusta más a la Real Sociedad. No obstante, el deseo del futbolista es jugar en Mestalla, lo que podría 'enquistar' la situación.

Además de Sadiq, otro atacante que no entra en los planes de Sergio Francisco es Sheraldo Becker. Según ha adelantado La Voz de Asturias, el Real Oviedo está muy interesado en hacerse con los servicios del surinamés para la próxima temporada. El conjunto 'carbayón' necesita reforzar las bandas y, tras las llegadas de Leander Dendoncker y Eric Bailly, el elegido para el frente de ataque es Becker, quien no ha tenido demasiado protagonismo en San Sebastián.

Poco protagonismo en San Sebastián

El delantero no consiguió hacerse con el título de indiscutible para Imanol Alguacil, pese a que fue importante en el segundo tramo de la temporada 2023/2024 tras su llegada a Donostia en el mercado invernal. Aterrizó en el País Vasco gracias a una buena operación del club 'txuri urdin', pues la Real desembolsó tan solo 3 millones de euros por el jugador, cuando su valor de mercado en ese momento era de 12 'kilos' tras una gran temporada en el Unión Berlín.

El Oviedo no es el único interesado

La Real Sociedad ya ha firmado un sustituto para Becker, un delantero con capacidad de jugar tanto acostado a una banda como en la punta de ataque, Gonçalo Guedes. Su salida del club realista es cuestión de horas y, como ha informado El Chiringuito, el Oviedo no es el único equipo español que le sigue la pista al nacido en Ámsterdam. El medio indica que el Rayo Vallecano ya ha entablado las primeras conversaciones por el extremo, aunque deberá disputar el fichaje con los asturianos.