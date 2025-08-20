La Premier League y el Real Betis interesados en Marc Casadó

La gran campaña que realizó la pasada temporada Marc Casadó ha interesado a muchos equipos, entre ellos los Wolves, el West Ham United y el Real Betis. El centrocampista catalán empezó como suplente la pasada campaña, pero la lesión de Marc Bernal del cruzado, en la tercera jornada de liga, le permitió hacerse un hueco en el equipo de Hansi Flick durante gran parte de la temporada. El jugador de 21 años aprovechó la oportunidad rindiendo a un gran nivel, sumando un gol y seis asistencias en 36 partidos entre todas las competiciones. Según ha informado el periodista italiano Matteo Moretto, dos equipos de la Premier League estarían interesados en hacerse con los servicios del centrocampista. Además, no solo las ligas extranjeras están pendientes al jugador de 21 años, sino que al Real Betis le encaja en el esquema y tendría un hueco fijo en el XI de Manuel Pellegrini tras la marcha Johnny Cardoso al Atlético de Madrid.

Marc Casadó, sustituido por Eric García / EFE

Cero minutos frente al Mallorca

En primera instancia, Marc Casadó no se plantea salir del FC Barcelona, pero la falta de minutos, podría hacerle cambiar de opinión y plantearse una salida de ‘Can Barça’. La campaña pasada fue muy importante en la primera vuelta de la temporada, pero cuando Frenkie de Jong recuperó el nivel que se le esperaba, su tiempo de juego disminuyó en picado. Además, a mediados de marzo, Marc Casadó sufrió una lesión de ligamentos que le apartó de los terrenos de juego todo lo que restaba de temporada, perdiéndose 14 encuentros con el FC Barcelona. Este año con la recuperación de Bernal, Gavi y las primeras pistas de Hansi Flick en el debut liguero frente al RCD Mallorca, parece que el técnico alemán no le dará las oportunidades que el catalán desea. El ‘vilamajorenc’ fue uno de los dos jugadores de campo de la primera plantilla, junto a Christensen, que no disputó ni un solo minuto en el estreno del FC Barcelona en LaLiga 25-26, el pasado sábado frente al Mallorca en Son Moix.

Marc Casadó / X

Por el momento, desde el entorno de jugador explican que Casadó no se plantea una salida del club 'blaugrana'. El canterano es muy culé, y le encantaría quedarse con el club de su vida. Flick apostó por el jugador de Sant Pere de Vilamajor, después de que Xavi apenas le diera minutos de juego, por lo que cree que puede convencer al entrenador alemán para que sea un titular fijo en el doble pivote junto a Pedri. Es un año donde esta temporada es crucial, y si Casadó quiere disputar el próximo mundial, tiene que hacer una gran temporada, dentro o fuera del FC Barcelona. La Premier League aprieta y el Real Betis también, todo puede decirse en los últimos diez días que restan de mercado.