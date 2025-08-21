Acuerdo verbal entre Krejci y los Wolves

Según Matteo Moretto, el Wolverhampton Wanderers habría decidido avanzar en las conversaciones por Ladislav Krejci, actual futbolista del Girona. De hecho ya habría acuerdo verbal entre el jugador checo, que sería el principal objetivo para la defensa de los Wolves, y el club inglés.

El Girona está viviendo el segundo año después de su histórica clasificación a la Champions League. Tras un año convulso en el que coquetearon con el descenso y no pudieron competir por Europa, los de Míchel buscan asentarse en las posiciones seguras de LaLiga y pelear por puestos europeos si se da el caso.

Sustituir a los pesos pesados

Tras las salidas de los pesos pesados como Dovbyk, Aleix García y Savinho después del tercer puesto conseguido en la 23/24, llegaron futbolistas como Miovski, Krejcki, Asprilla, Abel Ruiz o Francés para reemplazarlos. También otros en forma de cesión como Arthur, van den Beek, Oriol Romeu, Danjuma o Bryan Gil.

Sadiq frena una operación del Girona

Para esta temporada podrían salir futbolistas muy importantes para Míchel como Yangel Herrera. El venezolano llegó desde el Manchester City por 5 millones de euros hace dos temporadas. Ahora, la Real estaría muy cerca de hacerse con sus servicios a cambio de un traspaso más el intercambio de Umar Sadiq. Sin embargo, el nigeriano solo quiere recalar en el Valencia y estaría ralentizado la operación.