Arthur, 'el nuevo Xavi', vuelve a Brasil con solo 29 años
Lo compró el FC Barcelona por 31 millones de euros e 2018 y, tras fracasar en Europa, regresa a su país natal sin aún superar la treintena de edad
Arthur Melo brilló hace unos años en Brasil, cuando jugaba para Gremio, llevando todas las miradas de los grandes clubes europeos sobre él. El FC Barcelona se lanzó a por el centrocampista 'carioca' en 2018, al cual ficharon por 31 millones de euros bajo el sobrenombre de 'el nuevo Xavi'. Sus cualidades técnicas le hacían asemejarse al mítico futbolista de Terrassa, pues su baja estatura y la posibilidad de girar sobre sí mismo para evitar rivales eran muy similares.
Numerosos fracasos en Europa
Aterrizó en Barcelona con la presión de recibir un apodo de tal magnitud y nunca consiguió asentarse como titular en la entidad blaugrana. Solo dos años después, el brasileño se marchó traspasado a la Juventus de Turín en un movimiento que suscitó mucha polémica debido a la fórmula de la operación. El intercambio entre Arthur y Pjanic por parte de ambos clubes para 'maquillar' las cuentas no salió bien, pues ninguno de los dos jugadores triunfó en su nuevo equipo y, además, sancionaron al equipo italiano por este fichaje, entre otros movimientos investigados.
Durante su etapa en el norte de Italia encadenó diversas cesiones a Liverpool, Fiorentina y Girona, pero en ninguno de los tres clubes fue capaz de relanzar su carrera. Ahora, siete años después de su llegada al viejo continente, está preparado para volver a Brasil, según informa Nicolò Schira. El mediocampista regresará a Gremio en forma de traspaso, pero el equipo de Porto Alegre no pagará ninguna cantidad por su fichaje, ya que rescindirá su contrato con la 'vecchia signora'.
La voluntad del jugador, clave
Arthur tenía contrato con la Juventus hasta 2027, pero la posibilidad de volver a enfundarse la camiseta tricolor le ha llevado a renunciar a parte de la cantidad que todavía le quedaba a los turineses por pagarle, facilitando una salida inmediata. El Gremio y el jugador ya cuentan con un acuerdo verbal para volver a Brasil, con un contrato que le mantendría ligado al club hasta 2026.
- Giro inesperado en el futuro de Iván Jaime
- Yangel Herrera, clave en la llegada de Sadiq a Mestalla
- El Girona se entromete en el fichaje de Sadiq
- Las novedades en los fichajes del Valencia CF este miércoles 20 de agosto: Sadiq, Iván Jaime, 'robo' en la Academia...
- Marcelino ficha a uno de los 'bombazos' de LaLiga
- El Inter le roba al Valencia una joya de la cantera
- Las novedades en los fichajes del Valencia CF este martes 19 de agosto: Diego López, Sadiq y la 'llave del mercado
- Corberán 'madura' la política de fichajes