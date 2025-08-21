Fábio Silva, a un paso del Borussia Dortmund

La figura de Fábio Silva ha protagonizado uno de los grandes 'culebrones' del verano, pues el portugués ha sido sondeado por multitud de equipos diferentes que veían la posibilidad de tener en sus filas al delantero por el que el Wolverhampton Wanderers pagó 40 millones de euros durante el verano de 2020. Tal desembolso de dinero surge de un movimiento orquestado por sus agentes sobre el cual el propio Silva confesó que había sido "obligado" a fichar por el club inglés.

Desde entonces, encadenó diversas cesiones a diferentes equipos como Anderlecht, PSV, Rangers o Las Palmas y nunca tuvo la regularidad necesaria para demostrar su talento en el Molineux Stadium. En ninguno de sus préstamos consiguió brillar y su cotización en el mercado caía en picado, hasta que llegó al conjunto canario. El luso disputó la última temporada en La Liga con la UD y volvió a maravillar a todos los espectadores, anotando diez goles en solo 24 partidos.

Una cesión muy fructífera

Aunque no pudo evitar el descenso de su equipo, fue un pilar clave para que el equipo de Gran Canaria pudiese soñar con la permanencia durante más tiempo. Tras el préstamo en las islas, volvió a los Wolves, pero este verano parecía el definitivo y su marcha, con casi total seguridad, sería un traspaso, pues su gran campaña había vuelto a elevar su cartel en Europa. Uno de los clubes que pretende hacerse con los servicios de Fábio Silva es el Borussia Dortmund, con quien, según Florian Plettenberg, ya tiene un acuerdo verbal hasta 2030.

Fábio Silva / UD Las Palmas

Podría cerrarse pronto

De esta forma, todo parece indicar que los caminos entre el portugués y el Wolverhampton se separarán de una vez por todas. No obstante, para cerrar su fichaje rumbo a Alemania, primero deberán llegar a un acuerdo entre ambos clubes, aunque ya se encuentran negociando, lo que significa que Fábio Silva podría convertirse en nuevo jugador del Dortmund en los próximos días.