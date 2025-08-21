Giro radical en el futuro de Eze

Todo parecía encaminado para que Eberechi Eze se convirtiese en nuevo futbolista del Tottenham Hotspur, pero en las últimas horas todo ha cambiado. El reciente campeón de la Community Shield, que ya expresó al club londinense su deseo por cambiar de aires y parecía tenerlo avanzado con los 'spurs', finalmente no llegará a la zona 'white' de Londres. Su destino será su máximo rival, el Arsenal.

Hace unos días, desde el país británico apuntaban que el futuro de Eberechi Eze estaba en el Tottenham. El futbolista quería dar un paso adelante en su carrera y los 'spurs' ya habían establecido contacto directo con las 'águilas', e incluso estaban a la espera de presentar una primera oferta tasada en 55 millones de libras más cinco adicionales.

Fue este miércoles cuando la operación dio un giro inesperado. La urgencia de la dirección deportiva 'gunner' ante la lesión de rodilla que sufrió Kai Havertz en el debut en la Premier League ante el Manchester United ha obligado al Arsenal a moverse rápidamente en el mercado, tanto que ha cerrado el fichaje de Eze en menos de 24 horas.

El cuadro que dirige Mikel Arteta y el Crystal Palace han alcanzado un acuerdo para que el centrocampista inglés se convierta en el séptimo refuerzo del equipo londinense a cambio de 60 millones de libras. El mediapunta inglés pasará el reconocimiento médico este viernes para posteriomente firmar el contrato que le vinculará al Arsenal.

Su pasado 'gunner', clave en la operación

La predisposición del jugador para unirse al Arsenal ha sido un factor de peso para la celeridad con la que se ha acordado su traspaso. Y es que en su etapa formativa, Eze fue parte de las categorías inferiores de la academia 'gunner'.

En una entrevista que concedió a Rising Ballers, el futbolista reconoció que su sueño era jugar con el Arsenal, pero que atravesó momentos duros cuando con 13 años le comnicaron que no continuaría en la cantera del club londinense.