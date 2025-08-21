El Girona se interesa por Bajcetic

El Girona estaría barajando la posibilidad de Stefan Bajčetić como opción para reforzar su centro del campo, sobre todo, con la posible salida de Yangel Herrera. Tras recuperarse de una lesión en el isquiotibial, el futbolista busca relanzar su carrera en LaLiga y ha mostrado como prioridad volver a España, donde ya estuvo cedido en Las Palmas esta última campaña.

El gallego tendría el interés de clubes portugueses e italianos pero su prioridad pasaría por volver a España. En el Girona se valora su capacidad para aportar equilibrio táctico y presencia física en el centro del campo. Bajčetić tiene experiencia en LaLiga tras su paso por Las Palmas, donde dejó buenas sensaciones. Su perfil encaja con el estilo de juego de Míchel, y su llegada podría proporcionar al Girona más opciones en el medio campo y añadir profundidad a la plantilla.

Sadiq frena una operación del Girona

Para esta temporada podrían salir futbolistas muy importantes para Míchel como Yangel Herrera. El venezolano llegó desde el Manchester City por 5 millones de euros hace dos temporadas. Ahora, la Real estaría muy cerca de hacerse con sus servicios a cambio de un traspaso más el intercambio de Umar Sadiq. Sin embargo, el nigeriano solo quiere recalar en el Valencia y estaría ralentizado la operación.

Apellido serbio y canterano del Celta

Stefan Bajčetić, formado en la cantera del Celta y fichado por el Liverpool en 2021, ha ido acumulando experiencia en diferentes ligas europeas a través de varias cesiones. En la temporada 2023/24 jugó en el RB Salzburgo, donde disputó 12 partidos en la Bundesliga austríaca. El pasado curso dio un salto en su progresión con la UD Las Palmas, en el que participó en 14 encuentros de LaLiga, marcando un gol y mostrando un buen nivel competitivo en el fútbol español. Además, acumula hasta 10 partidos de Champions League entre el Liverpool y RB Salzburgo.