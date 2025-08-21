El Girona vende a Krejci por una 'millonada'

En ocasiones, a los clubes llegan ofertas irrechazables por un futbolista y, a pesar de ser un jugador importante en el esquema del entrenador, es necesario aceptar la propuesta y seguir invirtiendo. En el caso del Girona, como informa L'esportiu, ha recibido una oferta de 30 millones de euros por Ladislav Krejci procedente del Wolverhampton Wanderers. El rotativo indicaba que el club inglés tenía en su agenda al central, pero en las últimas horas todo se ha acelerado y han cerrado el fichaje del jugador checo.

Todo parecía indicar que sería un movimiento que se resolvería durante los últimos días de mercado, pero los Wolves están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión del futbolista. De esta forma, el Girona pierde a uno de los pilares fundamentales de la defensa, pues disputó un total de 36 partidos con la elástica 'gironí', pero obtendrá 22 millones de euros de beneficio neto por Krejci. El internacional con la República Checa llegó el verano pasado por solo 8 'kilos' porque el cuadro de Montilivi lo fichó antes del comienzo de la Eurocopa, donde brilló pese a caer eliminado en fase de grupos.

Respiro económico

Con las ventas de Krejci, Miguel Gutiérrez y lo obtenido por la salida de Pau Víctor rumbo al Braga, el Girona afronta los últimos días de mercado con el reto de incorporar un recambio de garantías para ellos, pero sin la necesidad de vender a más jugadores para cuadrar las cuentas. Uno de los futbolistas que podían abandonar el club era Yangel Herrera, pues contaba con el interés de la Real Sociedad, pero como indica el medio de comunicación mencionado anteriormente, el Girona se remitirá a la cláusula del venezolano, de 25 millones de euros y no aceptará ninguna rebaja.

Girona's Ladislav Krejci, centre left challenges for the ball with AC Milan's Rafael Leao, centre right during the Champions League opening phase soccer match between AC Milan and Girona at the San Siro stadium in Milan, Italy, Wednesday, Jan. 22, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / "Associated Press/LaPresse Antonio Calanni". LAP

Álex Moreno, el siguiente en llegar

El Girona también ha acelerado en materia de entradas y su siguiente fichaje se hará oficial próximamente. Álex Moreno será el reemplazo de Miguel en el lateral izquierdo y firmará con la entidad catalana hasta junio de 2027. De esta forma, el jugador de 32 años se desvincula del Aston Villa y vuelve a La Liga tras sus pasos por Rayo Vallecano, Betis, Elche y Mallorca.