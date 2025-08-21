El grupo BlueCo ficha a Julio Enciso

El Grupo BlueCo, propietario del Chelsea y del RC Strasbourg, ha cerrado un acuerdo para fichar al mediapunta paraguayo Julio Enciso procedente del Brighton. El traspaso está valorado en unos 20 millones de euros, con variables incluidas, y firmará con el conjunto de Stamford Bridge hasta 2031. Posteriormente, se jugará cedido en el Estrasburgo durante la próxima temporada, según ha informado Fabrizio Romano.

El jugador ya ha aceptado las condiciones personales y se espera que pase el reconocimiento médico en los próximos días antes de unirse al Estrasburgo, que disputará competiciones europeas gracias a su séptimo puesto en Ligue 1 la campaña anterior.

Enciso llegará procedente del Brighton después de no contar para Fabian Huerzeler y marcharse cedido al Ipswich Town en enero de la pasada campaña. En su etapa en la máxima categoría inglesa ha acumulado 57 partidos, cinco goles y seis asistencias. Se trata de una operación más dentro del modelo multipropiedad llevado a cabo por BlueCo, que ya ha firmado varias piezas del Brighton en los últimos años. Una de las últimas ha sido la de Kendry Páez que también se ha marchado cedido al Estrasburgo nada más llegar al equipo londinense.

Brighton-Chelsea, camino recurrente

En los últimos años, el Brighton y el Chelsea han protagonizado una relación intensa en el mercado de fichajes. Desde Stamford Bridge han llegado hasta cuatro jugadores procedentes del club de la costa sur: Marc Cucurella (65M), Moisés Caicedo (116M), Robert Sánchez (23M) y Joao Pedro (64M). También Billy Gilmour recaló en el Brighton desde el Chelsea y Levi Colwill jugó cedido una temporada en los seagulls. Además, el Chelsea fichó, del Brighton, al técnico Graham Potter y parte de su cuerpo técnico en 2022.

Los jugadores del Chelsea celebran el triunfo en el Mundial de Clubes. / Associated Press/LaPresse / LAP

BlueCo y las negociaciones Chelsea-Estrasburgo

En paralelo, la adquisición del Estrasburgo por parte del grupo BlueCo, dueño del Chelsea, abrió un nuevo canal de movimientos. Desde entonces, varios futbolistas han sido enviados al conjunto francés para ganar minutos y adaptarse a un entorno menos exigente que la Premier. Entre ellos figuran Ângelo Gabriel, Andrey Santos, Lesley Ugochukwu, David Datro Fofana, Diego Moreria, Djordje Petrovic o, el último, Kendry Páez. La operación de Julio Enciso seguiría este mismo patrón, confirmando la estrategia de BlueCo de utilizar Estrasburgo como un puente formativo para sus jóvenes talentos.