El Hércules ficha al "talismán" del Madrid

El Hércules CF ha cerrado la incorporación del extremo puertorriqueño Jeremy de León, quien llega al club alicantino en calidad de cedido por una temporada procedente del Real Madrid Castilla. El acuerdo incluye una renovación del contrato del jugador con el conjunto blanco hasta 2028. El técnico Rubén Torrecilla, quien ya dirigió al jugador en el CD Castellón, ha sido clave en su llegada al Rico Pérez.

El director deportivo del club alicantino, Paco Peña, ha sido el encargado de cerrar el acuerdo, mientras que Rubén Torrecilla ha mantenido conversaciones directas con el jugador para asegurar su compromiso. A pesar de que De León había manifestado su deseo de continuar en la Segunda División, la propuesta del Hércules, que incluye una oportunidad de protagonismo inmediato y un entorno de confianza, ha sido clave para su decisión.

El talismán de Ancelotti

Jeremy de León fue considerado el talismán de Real Madrid en la consecución de la última "orejona" del club blanco. Carlo Ancelotti lo incluyó en las convocatorias de la UEFA Champions League durante el camino hasta la final aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Ancelotti decidió llevárselo al partido de vuelta en Manchester, lo que causó algo de curiosidad al tratarse de un jugador del filial, que además no estaba ni inscrito para disputar la máxima competición continental.

De Castalia al Di Stéfano

Formado en el Puerto Rico Surf Soccer Club, De León dio el salto al CD Castellón en la temporada 2021-22, donde destacó con 13 goles en el Juvenil A, contribuyendo al ascenso a la División de Honor. Su rendimiento en el primer equipo del Castellón, con 26 partidos y un gol en la temporada 2022-23, y su gol decisivo en los play-offs de ascenso ante el Deportivo de La Coruña, llamaron la atención del Real Madrid. En enero de 2024, se incorporó al Real Madrid Castilla, donde ha disputado 12 partidos oficiales y anotado un gol.