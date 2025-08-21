Jakub Jankto se retira con 29 años

Jakub Jankto ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 29 años. El centrocampista checo, que desarrolló gran parte de su carrera en la Serie A italiana y tuvo un paso por el Getafe en la temporada 2021/22, ha comunicado su decisión a través de un mensaje en redes sociales. En este, ha explicado que su familia y la salud han sido determinantes para poner fin a una trayectoria de más de una década en la élite.

Jakub Jankto, en el Getafe / EFE

La principal razón de su retirada ha sido una lesión de tercer grado en el tobillo, que arrastraba desde hacía más de un año sin poder superarla. Además, ha reconocido que el deseo de permanecer más tiempo en Praga junto a su hijo también ha pesado en la decisión. El jugador, que en los últimos meses militaba en el Cagliari, había concluido contrato el pasado junio y se encontraba sin equipo.

Primer futbolista en declarar su homosexualidad en Primera División

Más allá de su rendimiento deportivo, Jankto será recordado como un referente de visibilidad en el fútbol, ya que en febrero de 2023 se convirtió en el primer jugador de LaLiga en activo en declarar públicamente su homosexualidad. Un gesto que tuvo gran repercusión internacional y que marcó un precedente en el deporte profesional, situándolo como un símbolo de apertura en un entorno tradicionalmente hermético.

Plano deportivo

Jankto se formó en el Slavia de Praga y pronto dio el salto a Italia, donde vistió las camisetas del Udinese, Sampdoria y Cagliari. También pasó por el Getafe en España, con el que disputó 15 partidos oficiales. Con la selección de la República Checa acumuló 45 internacionalidades y fue convocado para la Eurocopa de 2020. Su trayectoria deja la imagen de un futbolista que, además de competir en la élite, contribuyó a romper barreras en el deporte.