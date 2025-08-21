El Bayer Leverkusen más argentino: primero Echeverri, después Equi

El Bayer Leverkusen ha sufrido una transformación prácticamente total en su plantilla. Empezando por el entrenador, la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid dejó un puesto vacante que terminaría ocupando Erik ten Hag, quien ha visto cómo se han ido la mayoría de las estrellas del pasado reciente. Sin embargo, los movimientos en el apartado de llegadas se están multiplicando con el paso de las semanas. Ahora, parece que la próxima temporada habrá una nacionalidad que, además de la alemana o la francesa, cuente con más de un efectivo en el vestuario.

Claudio Echeverri / Bayer Leverkusen

A por el tercero

Y es que, tras hacerse oficial la llegada de Claudio Echeverri en calidad de cedido, el futbolista que pertenece al Manchester City podría no ser el único argentino que se une a Exequiel Palacios en el equipo alemán. La información de Fabrizio Romano indica que el Leverkusen estaría negociando con Al-Qadsiah para incorporar al centrocampista formado en Boca Juniors, Equi Fernández. Además, el club ya habría alcanzado un acuerdo personal con el que fuera objetivo de la Real Sociedad para la medular donostiarra. El único obstáculo que está frenando su fichaje es la negativa saudí.

La amenaza de Arabia

En el caso de producirse el traspaso, ten Hag podría formar un once en el que el centro del campo estuviera formado por tres compatriotas, con Palacios y Equi en un doble pivote que le dé libertad a Echeverri para enlazar con los delanteros. Sin embargo, igual que los alemanes están interesados en un jugador de la liga saudí, uno de sus futbolistas que conforman el 'clan' argentino también levanta pasiones en Arabia. Tanto Al Nassr como Al Ahli estarían dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero para hacerse con Exequiel Palacios, pero desde el Bayer aseguran que no tienen ninguna intención de dejarle marchar.

De momento, el técnico alemán tendrá que esperar para ver si puede contar con los tres. Los que sí que están ya a sus órdenes son, además del 'Diablito', los otros 11 fichajes que ha incorporado el club con el dinero ingresado por Florian Wirtz o Jeremy Frimpong, entre otros. Las caras nuevas más destacadas son Malik Tillman, por el que han pagado 35 millones al PSV, o Loïc Badé, que deja el Sevilla por 25 millones y jugará en la Bundesliga.