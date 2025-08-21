Luca Koleosho, regresa al Espanyol

El mercado estival del Espanyol ha sido de los mejores de LaLiga. Ha incorporado a jugadores de mucha calidad para Primera División como Dmitrovic, Kike García, Ramón Terrats o Roberto. Además, los fichajes han sido a coste muy bajo o en forma de cesión. Eso sí, esta ventana de verano se recordará por la salida de Joan García. El canterano, y el mejor jugador de la pasada campaña, ha abandonado la entidad perica rumbo al vecino de la Ciudad Condal.

Joan Garcia, en el partido Vissel-Barça que significó su debut como azulgrana. / SD

Por otro lado, el Espanyol estaría muy cerca de recuperar a otra de sus mejores promesas en los últimos años. Según Matteo Moretto, los catalanes se encuentran en negociaciones muy avanzadas con el Burnley para traer de vuelta a Luca Koleosho, esta vez en forma de cesión por una temporada. El delantero, de 20 años, formó parte de la cantera perica entre 2020 y 2022 y ahora podría regresar al RCDE Stadium para reforzar el ataque.

Mismo propietario, negociaciones sencillas

Ambos equipos comparten propiedad, Velocity Sports Limited. Esta particularidad facilitaría las negociaciones. De hecho, el Espanyol estuvo muy cerca de incorporar a otro jugador del Burnley este mismo verano. Se trataba de Mike Trésor, un extremo con un perfil similar a Luca Koleosho. Cumplía de igual manera con las pretensiones de Manolo González de fichar a un futbolista en esta posición, además de un defensa y un pivote. Sin embargo, el fichaje del atacante francés se habría caído y el regreso del italoamericano sería inminente.

Mike Tresor, jugador del Burnley / Burnley

De vuelta en Barcelona

Koleosho ya estaría en Barcelona para pasar reconocimiento médico y ultimar su incorporación, que podría anunciarse muy pronto. El jugador estadounidense con pasaporte italiano debutó en Primera en 2022 con el Espanyol y luego fue traspasado al Burnley por unos 3 millones. Desde entonces ha sumado experiencia en Inglaterra, aunque su cesión buscaría darle minutos y continuidad en LaLiga.