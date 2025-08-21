El Manchester United quiere pescar en el Sevilla

El Sevilla FC ha añadido un nuevo frente a su mercado de fichajes, ya que el Manchester United ha mostrado interés en Lucien Agoumé. El centrocampista francés, de 23 años, tiene una cláusula de rescisión de 40,5 millones de euros, cifra que podría resultar atractiva para los Red Devils.

El club se encuentra en una situación financiera delicada y podría considerar la venta de Agoumé si se presenta una oferta cercana a su cláusula. Sin embargo, tanto el Sevilla como Matías Almeyda valoran al mediocampista como una pieza clave en su esquema y preferiría mantenerlo en la plantilla. La cercanía del cierre del mercado añade urgencia a la situación que se deberá solucionar en menos de 10 días.

De la misma, el Sevilla se encuentra en negociaciones con el Nottingham Forest para el traspaso de José Ángel Carmona. El acuerdo entre clubes rondaría los 11 millones de euros, incluyendo variables, aunque la operación depende del consentimiento del jugador para hacerse efectiva Por otro lado, el club ha cerrado la venta del defensor Loïc Badé al Bayer Leverkusen por 29 millones de euros fijos más 4 en variables, operación que refuerza las arcas del club y le permite inscribir nuevos jugadores.

Agoumé en el Ramón Sánchez Pizjuán

Lucien Agoumé, mediocentro defensivo francés de 23 años, llegó al Sevilla FC en enero de 2024 cedido por el Inter de Milán. Tras un inicio complicado, logró consolidarse bajo la dirección de Joaquín Caparrós. Durante la pasada temporada disputó 37 partidos oficiales, y el club decidió adquirir el 90 % de sus derechos. A pesar de no registrar goles ni asistencias, su rendimiento defensivo y porcentajes de éxito en duelos y pases lo han convertido en una pieza clave del centro del campo sevillista.