El Atlético de Madrid sigue negociando por Nico González

El Atlético de Madrid no da por cerrado su mercado de fichajes. Los colchoneros quieren seguir añadiendo piezas a su renovada plantilla y tienen un nombre sobre la mesa. Nico González, futbolista de la Juventus de Turín, es el objetivo para reforzar la banda derecha en la que, actualmente, solo cuentan con Giuliano Simeone. El argentino podría llegar para competir por el puesto con su compatriota, aunque la operación depende de que el equipo rojiblanco logre vender a uno de sus jugadores para poder incorporar al extremo, según informa Gastón Edul. En cualquier caso, las negociaciones están avanzadas con los italianos, y el movimiento está cerca de ser una realidad.

Más informaciones que apuntan a que el futuro de González será rojiblanco llegan desde Italia. El diario La Gazzeta dello Sport habla de que el acuerdo jugador - club en la parte contractual estaría cerrado, con lo cual si los equipos acercan posturas, el atacante se sumará al 'clan' argentino del Atlético. En la misma línea que el medio italiano, Matteo Moretto habla de que el futbolista está a un solo paso de cambiar Turín por Madrid, ya que lo que se está negociando son los términos finales de la operación entre rojiblancos y bianconeri.

GIRONA, 25/05/2025.- El defensa del Atlético de Madrid, Nahuel Molina (d) con el balón ante el delantero del Girona, Cristian Portugués durante el partido de Liga que Girona y Atlético de Madrid disputaran este domingo en el estadio municial de Moltilivi.

Moneda de cambio

Durante esta ventana, la Juventus había sonado como posible destino de un jugador colchonero que no está atravesando su mejor momento en la capital española. Se trata de Nahuel Molina, lateral derecho campeón del mundo con Argentina que, a pesar de haber tenido momentos de gran rendimiento, no ha podido encontrar la regularidad que se le presuponía tras su fichaje. Por ello, si el Atlético debe deshacerse de un futbolista para sumar a Nico González al equipo, es lógico pensar en un movimiento que incluya a ambos futbolistas.

Lesión de Baena

Aunque no actúan en la misma demarcación, la reciente lesión de Álex Baena puede hacer pensar a la directiva que necesitan más piezas en el frente de ataque. Es cierto que la llegada de Giacomo Raspadori procedente del Napoli te cubre distintas posiciones, pero seguro que Simeone estaría contento si le traen otro jugador polivalente como lo es el ex de la Fiorentina.