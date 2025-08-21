La Atalanta, dispuesta a pagar una 'millonada' por Yunus Musah

Yunus Musah está siendo uno de los nombres del verano en clave Serie A. Y es que, ante la posibilidad de que el estadounidense abandone el AC Milan este verano, varios son los equipos que han mostrado interés en hacerse con sus servicios. El último parece ser la Atalanta, quien según La Gazzeta dello Sport estaría dispuesta a negociar con los rossoneri para incorporar al centrocampista en una operación que podría cerrarse en torno a los 25 millones de euros. De momento, las conversaciones entre clubes aún no habrían comenzado.

Más clubes interesados

El seguimiento de los bergamascos viene de la voluntad de su nuevo entrenador, Ivan Jurić, que quiere firmar un mediocentro físico y versátil. Por ello, el internacional con Estados Unidos estaría el primero en su lista de candidatos, y esperan poder llevar a cabo el traspaso en los próximos días. Además, la directiva de 'La Dea' sabe del interés de otras entidades por el jugador. El mismo medio italiano confirma que el Nottingham Forest habría hablado con Musah para conocer su situación, aunque no ha presentado ninguna propuesta al AC Milan, club con el que tiene contrato hasta 2028.

Más allá de los ingleses, el equipo con el que más se ha relacionado el futuro del ex del Valencia ha sido el Napoli. Al principio del mercado, los campeones de la liga italiana veían en Musah una posibilidad de reforzar su medular, y la operación estuvo muy cerca de llegar a buen puerto con un precio similar al que pretende llegar la Atalanta: 25 millones de euros. Sin embargo, parece que la opción del sur de Italia ha perdido fuerza en las últimas semanas.

Yunus Musah durante un partido con el Valencia CF en Mestalla esta temporada / JM Lopez

Sus años en Valencia

Yunus Musah llegó al Valencia CF en agosto de 2019, cuando aún tenía 16 años, procedente de las categorías inferiores del Arsenal. El futbolista comenzó su carrera en España jugando para el Valencia Mestalla, y también jugó algunos partidos de UEFA Youth League con el equipo juvenil. No fue hasta 2020 cuando, en un derbi contra el Levante UD, el estadounidense debutó con el primer equipo un año después de su llegada al club. En esa temporada, la 2020/21, el centrocampista se convirtió en un habitual en Mestalla, acumulando hasta 35 encuentros entre liga y Copa del Rey.

Fueron cuatro las campañas que Musah fue jugador del primer equipo. Su mejor versión llegó después de su peor momento como valencianista, cuando falló el penalti decisivo en la final de la Copa. Y es que, en el inicio de la 2022/23, el mediocentro dio un paso al frente en el equipo que le permitió mejorar su 'status'. En total, el ahora jugador del AC Milan acumuló 108 partidos con la camiseta del equipo 'che', en los que logró marcar 5 goles y repartir 3 asistencias.