Álex Moreno ficha por el Girona FC

El Girona FC ha anunciado esta tarde el traspaso del lateral español Álex Moreno. El exjugador del Real Betis firma con el conjunto gironí hasta 2027. El defensor llega procedente del equipo dirigido por Unai Emery, que no contaba en sus planes. El año pasado tuvo que salir cedido al Nottingham Forest en busca de los minutos que Emery no le pudo ofrecer porque confía antes en los otros dos laterales izquierdos que tiene en plantilla, Lucas Digne e Ian Maatsen.

El futbolista llega a Girona para sustituir al lateral izquierdo Miguel Gutiérrez. El canterano del Real Madrid se ha marchado al Nápoles por 18 millones de euros y el elegido para sustituirlo por la dirección deportiva del Girona ha sido Álex Moreno. El lateral cuenta con una amplía experiencia en el fútbol español y ha jugado en equipos como el Elche CF, Rayo Vallecano y Real Betis, donde dio el salto a la Premier League cuando Unai Emery lo fichó en 2023.

Álex Moreno / Aston Villa

Su último año

A pesar de pertenecer al Aston Villa, Moreno salió cedido al Nottingham Forest antes de comenzar la temporada, y su rendimiento fue de más a menos. De hecho, el de Vilafranca del Penedès partió como titular en 9 de los primeros 12 encuentros en los que estuvo disponible, pero todo cambió a partir de diciembre. Desde ese momento, cuatro apariciones en Premier League hasta el final de un curso en el que terminó lesionado. El español no convenció a Nuno Espírito Santo, prueba de ello son sus apariciones en la FA Cup. Titular en las tres primeras rondas contra equipos de categorías más bajas, perdió el sitio en el once en los cuartos y las semifinales ante Brighton y Manchester City.

Rendimiento en España

Fue su buen hacer en el Real Betis el que le permitió dar el salto a Inglaterra. Cuatro temporadas como verdiblanco en las que se consolidó como una pieza importante del esquema de Manuel Pellegrini, jugó 122 partidos en el equipo del Benito Villamarín hasta su venta en el mercado invernal de 2023 por 13,5 millones de euros. Su hazaña más destacada fue el triunfo en la Copa del Rey de 2022, cuando el Betis se impuso al Valencia CF en la tanda de penaltis para hacerse con la final.