El Betis cierra a Nazinho

El Real Betis ya tiene acuerdo verbal con Flávio Nazinho para su incorporación al equipo. Los Heliopolitanos quieren fichar a un lateral izquierdo para suplir a Ricardo Rodríguez y han encontrado en el portugues el jugador idoneo. El internacional con la sub 21 de Portugal juega en el Círculo Brujas de la Jupiler Pro League.

En la 2023/24 Nazinho estuvo cedido en el conjunto belga y tras un buen rendimiento, el club efectuó la opción de compra de 2 millones de euros por el 90% de los derechos del jugador. Según informa Fabrizio Romano, su llegada al Betis rondaría los seis millones de euros más variables y un porcentaje de futura venta.

Rendimiento de Nazinho

El lateral izquiero ha jugado dos temporadas completas en el Círculo Brujas. En ellas ha disputado 66 partidos logrando tres goles y nueve asistencias. Su importancia en el equipo ha ido creciendo y en los cuatro encuentros de la 2024/25 ha jugado todos los minutos posibles. El portugués es un perfil ofensivo, además de lateral, puede ocupar la posición de carrilero y extremo. Su polivalencia y velocidad puede aportar al equipo cualidades diferentes a las de Junior Firpo.

Lateral izquierdo del Betis

El conjunto betico cuenta con dos jugadores en el lateral izquierdo, aunque uno de ellos se encuentra cerca de abandonar el equipo. Ricardo Rodríguez ha entrado en la convocatoria del segundo encuentro del Real Betis en liga, pero su vuelta a Suiza parece estar encaminada. Su marcha dejaría al equipo con solo un jugador en esa demarcación.

Junior Firpo es el otro lateral con el que cuenta Manuel Pellegrini. El dominicano ha llegado al Betis este mercado procedente del Leeds United en lo que va a ser su segunda etapa en heliopolis. Llega como agente libre a La Liga tras ser clave en el ascenso del conjunto inglés a Premier League.

Nazinho tiene un contexto favorable para tener oportunidades en el equipo. La titularidad, aunque competida, es un objetivo realista para el joven portugues.