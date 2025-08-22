Nuevo portero para el Manchester United

La portería del Manchester United es un culebrón desde que David De Gea abandono Old Trafford. El conjunto inglés firmó a André Onana la temporada 2023/24 convirtiéndole en el tercer portero más caro de la historia. El ghanés fue uno de los mejores guardametas del mundo en su última campaña en el Inter de Milan, pero desde su llegada a la Premier League ha tenido más 'highlights' por sus errores que por sus paradas.

Los Red Devils buscan portero, ya que no confían plenamente en André Onana. Senne Lammens, del Royal Antwerp, es el jugador elegido por Ruben Amorim. El guardameta belga ya ha dado el visto bueno a la operación y ambos clubes han iniciado negociaciones. El precio del traspaso va a rondar los 20 millones de euros.

Senne Lammens trayectoria

Lammens es canterano del Brujas, pero la falta de oportunidades hizo que abandonara el equipo para firmar por uno de los máximos rivales. En la temporada 2023/24, primera en el Royal Antwerp, jugó 9 partidos mientras se asentaba en su nuevo club. La pasada temporada ya se hizo con la titularidad de la portería, jugando todos los minutos posibles.

La pasada campaña jugó 48 partidos en los que encajó 60 goles. Tras dos temporadas en el fútbol profesional está cerca de recalar en un histórico europeo como el Manchester United. Aunque hay depositada confianza en su fichaje, no tiene la titularidad asegurada, deberá pelear con Onana y Bayindir por minutos.