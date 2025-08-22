Los mejores agente libre disponibles a una semana del cierre del mercado

Ante la dificultad de cumplir con las exigencias económicas de las ligas, no son pocos los clubes que centran su mercado en incorporar a agentes libres. Los jugadores llegan a coste cero y aunque en algunos casos con prima de fichaje, siguen siendo una gran oportunidad de mercado. A una semana de la finalización del periodo de traspasos, varios futbolistas se encuentran sin contrato y podrían firmar por un club en los próximos días.

Jugadores libres

Takehiro Tomiyasu es el jugador más valioso disponible a coste cero. El japonés finalizó contrato con el Arsenal al final de temporada y tras sufrir una grave lesión de rodilla, ningún equipo se ha interesado por él. El lateral derecho sigue lesionado y se prevé que este de vuelta en el mes de octubre. Con 26 años, aunque existe el riesgo de la lesión, es una gran oportunidad de mercado para grandes equipos europeos.

El siguiente futbolista es Josh Brownhill, el mediocentro inglés fue el segundo máximo goleador de la pasada Championship con el Burnley. A pesar de su desempeño y del ascenso del equipo, el jugador decidió no continuar en el club en busca de mejores oportunidades. Kurt Zouma es otro jugador disponible, el francés fue uno de los centrales más prometedores en la Premier League, pero sus problemas extradeportivos han hecho que su carrera haya acabado truncada.

Victor Lindelof, tras siete temporadas en el Manchester United, ha quedado libre. El sueco ha disputado 284 partidos con los Red Devils y puede aportar veteranía a su siguiente equipo, además de buen nivel futbolístico si las lesiones se lo permiten.

Victor Lindelof, agente libre / EFE

Sergio Reguilon es otro nombre conocido en la liga española que se encuentra sin equipo. El canterano del Real Madrid salió al Tottenham tras irrumpir en la elite con el conjunto blanco y el Sevilla. En Inglaterra no contó con la confianza de los técnicos y encadenó tres cesiones fallidas. En el Atlético apenas jugó 300 minutos, en el Manchester United 12 partidos y el Brentford fue el único equipo que pudo ver ligeramente el nivel que demostró en La Liga.