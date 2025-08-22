Oficial: Lucas Boyé nuevo jugador del Deportivo Alavés

El Granada y el Deportivo Alavés han llegado a un acuerdo por el traspaso del delantero argentino Lucas Boyé. El delantero llega al conjunto de Álava por una cifra cercana a los seis millones de euros. El exjugador del Elche CF firma un contrato que lo tendrá vinculado con el club hasta junio de 2029. El entrenador del Alavés, Eduardo Coudet, en rueda de prensa previa al partido de esta noche frente al Real Betis, dijo que ya intentó fichar al delantero argentino en sus anteriores etapas como técnico de Racing, Inter Porto Alegre y Celta de Vigo.

Con este fichaje el Deportivo Alavés refuerza aún más la parcela ofensiva. Hace menos de dos semanas, el equipo vasco completaba el fichaje a coste cero del exdelantero del Real Madrid Mariano Díaz. Ahora, con el fichaje del argentino, el conjunto de Álava tiene tres puntas referencias entre ellos; Toni Martínez, Mariano y Boyé . Estos dos últimos vienen a sustituir las bajas de Asier Villalibre y del máximo artillero del equipo 'babazorro' con 15 tantos la temporada pasada, Kike García. Este último ha separado los caminos con el Deportivo Alavés para poner rumbo al Espanyol.

Beneficio para el Elche

La operación del traspaso de Lucás Boyé al Deportivo Alavés por 5,8 millones de euros beneficia al conjunto ilicitano, porque tenía un 30 por ciento de una futura compra cuando cerró el traspaso con el conjunto nazarí. Por tanto, el Elche CF recibirá indirectamente casi dos millones de euros por el traspaso del delantero argentino al conjunto ‘babazorro’, además, de los casi nueve millones que ingresó en el verano de 2023 cuando Lucas Boyé se fue traspasado al Granada CF, una operación que le ha salido redondo a los 'franjiverdes'.

Lucas Boyé, rematando frente al Valladolid / Elche

En la primera división, entre RC Celta, Elche y Granada, el delantero argentino suma un total de 137 partidos, es decir, que conoce la liga española a la perfección, en los que ha anotado 27 goles y ha repartido 11 asistencias. La temporada pasada con el conjunto nazarí, en la categoría de plata del fútbol español sumó un total de 33 partidos, en los que anotó 10 tantos y repartió cinco asistencias.